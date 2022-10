Hund büxt aus: Familienwanderung endet mit Einsatz der Bergrettung

Unfall am Gebhardsberg: Eine Familie aus Lauterach war am Samstag mit zwei Hunden am Gebhardsberg unterwegs, als sich ein Tier unvermittelt und auf eigene Faust zurück ins Tal bewegt - leider abseits des Wanderweges, wie die Polizei schreibt. Der Vierbeiner konnte nicht selbständig zu seiner Familie zurückkehren.

Beim Versuch den Hund zu bergen, kam einer der Söhne selbst zu Sturz und rutschte 80 Meter weit einen steilen Abhang hinab, berichtet die Polizei. Er verletzte sich und musste ebenfalls geborgen werden.

Durch eine Suche im Bereich der Absturzstelle durch die Bergrettung Bregenz und die Alpinpolizei mit Unterstützung durch den Polizeihubschrauber 'Libelle' konnte der Verletzte rasch aufgefunden werden.

Sohn muss ins Krankenhaus gebracht werden

Nach seiner Erstversorgung am Unfallort durch einen Alpinpolizisten der Alpinen Einsatzgruppe Nord gemeinsam mit Mitgliedern der Bergrettung Bregenz konnte der Verletzte, mit Unterstützung der Einsatzkräfte, zu Fuß zur Langener Straße aufsteigen.

Nach weiterer medizinischer Versorgung durch die Rettung Bregenz, wurde der junge Mann mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

Am Rettungseinsatz waren 6 Mitglieder der Bergrettung Bregenz, 2 Rettungsanitäter der Rettung Bregenz, 1 Alpinpolizist der Alpinen Einsatzgruppe Nord, 2 Patrouillen der Polizei Bregenz und die Crew des Polizeihubschraubers 'Libelle' beteiligt.