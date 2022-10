Hund beißt Frau in den Bauch - Besitzerin läuft einfach weiter

Ein frei laufender Hund hat in Gaißau in Vorarlberg eine Frau in den Bauch gebissen. Die Besitzerin des Hundes lief laut Polizeibericht einfach weiter, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die verletzte Frau musste im Krankenhaus Bregenz behandelt werden.

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr trafen Frau und Hund in Gaißau auf der Rheinstraße, im Bereich des dortigen Steak-Hauses aufeinander. Die Frau arbeitet laut Polizei in dem Gasthaus und befand sich hinter dem Gebäude. Sie wollte gerade Wäsche aus einem Container räumen, als eine Frau mit zwei Hunden vorbeilief.

Polizei sucht Zeugen

Einer der Hunde war nicht angeleint und attackierte demnach die Angestellte, indem der Hund ihr im Bereich des Bauches eine Bisswunde zufügte. Nachdem der Hund vom Opfer abgelassen hatte, lief er zurück zur Hundehalterin.

Die Hundehalterin lief weiter, ohne ihre Daten bekannt zu geben. Eine Fahndung verlief laut Polizei bislang ebenfalls negativ.

Personenbeschreibung: Bei der Hundehalterin handelt es sich um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau. Sie führte zwei Hunde mit sich. Einen kleinen weißen Hund, welcher angeleint war und einen frei laufenden schwarz-braunen, etwa kniehohen Hund.

Zeugen des Vorfalles und insbesondere die Hundehalterin selbst, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchst zu melden, Telefon: +43 (0) 59 133 8127