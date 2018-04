Hubschrauberplatz am Krankenhaus ist gesichert

Das Lindauer Krankenhaus behält einen Hubschrauber-Landeplatz. Das haben Regionalgeschäftsführer Joachim Ramming und Geschäftsführer Andreas Fischer von Asklepios sowie Landrat Elmar Stegmann am Montag der Lindauer Zeitung berichtet. Die gesetzlich notwendig gewordenen Umbauarbeiten laufen. Der Pachtvertrag sei auf Dauer verlängert.

Die Asklepios Klinik Lindau und der Landkreis Lindau seien dem gemeinsamen Ziel, dem langfristigen Erhalt der Landemöglichkeit in Kliniknähe, einen großen Schritt näher gekommen. Die Umbaumaßnahmen zur Ertüchtigung der Landemöglichkeit nach den Vorgaben der Luftverkehrsordnung sind in vollem Gange und werden in Kürze abgeschlossen sein. Fischer, Ramming und Stegmann überzeugten sich vor Ort selbst vom Stand der Arbeiten.

Vorab hatte die Klinikleitung auch andere Standorte geprüft, denn die Landestelle jetzt ist immerhin etwa 500 Meter vom Krankenhaus entfernt. Doch es gab kein besseres Grundstück, auf dem nach den gesetzlichen Richtlinie eine neue Landestelle möglich gewesen wäre. Und ein Landeplatz auf dem Dach des Krankenhauses ist aus statischen Gründen nicht möglich. Aber der angestammte platz entspreche nach dem Umbauarbeiten den gesetzlichen Anforderungen voll, sagte Ramming. Damit müsste „für die nächsten Jahre“ gesichert sein, dass der Rettungshubschrauber beim Lindauer Krankenhaus landen kann.

Ein weiß umrahmtes rotes Kreuz kennzeichnet den Platz

Der Erhalt der von Ärzten, Rettungsdienst und Krankenhausmitarbeitern geforderten Anflugstelle für Rettungshubschrauber – so heißt der Platz im Behördendeutsch – koste etwa 60 000 Euro, wie Ramming berichtet. Nötig war ein Gutachten eines Sachverständigen. Danach wurde die Landemöglichkeit neu vermessen, gemäß der gutachterlichen Vorgaben neu ausgerichtet und ertüchtigt. Dafür wurde die gesamte bisherige Landefläche zurückgebaut, den geänderten Vorgaben entsprechend vergrößert und mit einem neuen Belag versehen. Auch die Zufahrt zur Landemöglichkeit auf dem Grundstück wurde neu gelegt, um dem Rettungsdienst ein möglichst einfaches Verbringen von Patienten zum Hubschrauber zu ermöglichen.

Ebenso werden am nordwestlichen Rand der Fläche ein Windrichtungsanzeiger und die Unterbringung für eine Löschmitteleinheit für den Notfall neu errichtet. Um eine größtmögliche Hindernis- und Blendfreiheit für die Piloten herzustellen, wurde zudem in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lindau die Straßenbeleuchtung im Bereich der Landefläche angepasst. Nach Abschluss der Markierungsarbeiten wird die Landefläche ein großes, weiß umrahmtes, rotes Kreuz kennzeichnen, dass durch seine reflektierenden Eigenschaften gut aus der Luft sichtbar ist. Auch den Pachtvertrag für das Grundstück habe Asklepios langfristig verlängert, berichtet Ramming.

„Die Arbeiten an der Landemöglichkeit kommen sehr gut voran, ich bin zuversichtlich, dass diese zeitgerecht abgeschlossen sein werden“, ergänzt Krankenhaus-Geschäftsführer Andreas Fischer. Dann müsse die ADAC-Luftrettung den Platz noch abnehmen, so dass einer langfristigen Nutzung der Landemöglichkeit durch die Rettungskräfte nichts mehr im Weg stehe. Nötig ist die Landemöglichkeit, um Patienten aus der Asklepios Klinik Lindau in Krankenhäuser einer höheren Versorgungsstufe zu verlegen.

„Ich möchte mich zudem bei Landrat Elmar Stegmann für seine Unterstützung und den engen Austausch bedanken“, ergänzte Fischer. Auch der Landrat zeigt sich zufrieden: „Die Verantwortlichen der Asklepios Klinik Lindau haben hier in dem vergangenen Wochen hervorragende Arbeit geleistet. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen haben wir eine Lösung zum langfristigen Erhalt der Landemöglichkeit in der Nähe der Asklepios Klinik Lindau gefunden.“