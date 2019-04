Hubschrauber landet mitten in Lindau - Auswirkungen bis auf B31 spürbar

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagmorgen in Lindau gekommen. Grund war ein Rettungshubschrauber, der auf der Kolpingstraße landen musste.

Lindau Vize-Polizeichef Thomas Steur berichtet, dass ein Mann allein beteiligt gestürzt und auf den Kopf gefallen ist.

Dabei habe er sich so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Hubschrauber könne in dem Bereich nur auf der Kolpingstraße landen, sagte Steuer. Die Polizei hat die Straße deshalb für fast eine Stunde lang komplett gesperrt.

Weil damit die Durchfahrt durch Lindau versperrt war, die in Folge der Sperre der B31 derzeit die einzige West-Ost-Verbindung ist, kam es zu erheblichen Staus. Die Autos standen aus Westen bis zur Bundesstraße. Aber auch Kemptener Straße, Bregenzer Straße von der Autobahn her und der ganze Bereich um Ludwig-Kick-Straße und Reutiner Straße ging zeitweise gar nichts mehr. Die Polizei ließ den Verkehr zwar durch die Unterführung und die Ladestraße abfließen, aber die Lastwagen standen in der Reihe.

Auch nach Aufhebung der Sperre wird es noch einige Zeit dauern, bis der Verkehr in Lindau wieder normal fließen kann.