Hotz: Winzer sollen Hoyerbergschlössle nutzen

Die Zukunft der Hoyerbergschlössles, Flächen zur Ansiedlung von Handwerksbetrieben und Verkehrsthemen haben den dritten Abend in der Reihe „Hotz hört hin“ geprägt. Der OB-Kandidat wandte sich ausdrücklich gegen einen Verkauf des Schlössle und gegen das laufende Bürgerbegehren.

Die dritte Veranstaltung in der Reihe „Hotz hört hin“ fand bei strömendem Regen im Hospitalischen Weintorggel statt, wie die CSU per Pressemitteilung berichtet. Nach einer Vorstellung des OB-Kandidaten durch Bürgermeister Karl Schober sowie nach einem Blick in die Geschichte des Weintorggels durch JA-Stadtrat Sebastian Krühn ging es direkt in zahlreiche Sachthemen.

Größtes Thema war die Zukunft des Hoyerberschlössles. Dabei waren sich laut Mitteilung die Anwesenden, darunter auch einige Mitglieder des neu gegründeten Fördervereins, mit Hotz einig, dass es eine Lösung für die Lindauer geben müsse, bei der möglichst die Lindauer Winzerinnen und Winzer eine prägende Rolle spielen sollten. Regelmäßige Veranstaltungen rund um den Lindauer Wein, wie sie vor einigen Jahren schon mal stattfanden, sollen in Zukunft möglich werden. Hotz geht davon aus, dass die Stadt einen erheblichen Betrag in das Hoyerbergschlössle wird investieren müssen. Die Frage, ob der Stadtrat doch noch mal einen Verkauf des Schlössles erwägen könnte, verneinte Hotz mit Blick auf die aktuellen Mehrheiten klar. Er schloss einen Verkauf auch für seine Person aus.

Weiteres Thema war die wirtschaftliche Entwicklung in Lindau. Handwerker machten deutlich, dass sie sich fast aus der Stadt gedrängt fühlen. Es fehlten Flächen, auf denen sie sich ansiedeln oder erweitern können. Insbesondere bezüglich der anstehenden Entwicklungen der Bahnflächen soll die Stadt aus Sicht des OB-Kandidaten klarer positionieren und Grundstücke für solche Handwerksbetriebe ausweisen, die im Stadtgebiet bleiben wollen, damit diese nicht in Umlandgemeinden verdrängt werden.

Beim Thema Verkehr waren sich die Teilnehmer der Veranstaltung weitgehend einig, dass der geplante Fahrradschutzstreifen in der Schönauer Straße in Verbindung mit dem angestrebten Tempo 30 für Lastwagen über 7,5 Tonnen gut sei. Ein Anwohner bat um Prüfung, Tempo 30 bereits für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen einzuführen. Beim Verkehr um Busparkplätze für die Insel, vor allem um das angestoßene Bürgerbegehren gegen das Parkhaus am Karl-Bever-Platz, das laut Mitteilung „bei einer Vielzahl der Anwesenden auf massives Unverständnis traf“.

Hotz dankte den Teilnehmern und versprach eine Fortsetzung der Reihe „Hotz hört hin“ nach den Sommerferien.