Hotel mit Tiefgarage vor der Lindauer Insel werden nicht vor der Gartenschau fertig

Die Stadtverwaltung Lindau legt einen Zeitplan bis zur Fertigstellung eines Hotels mit Tiefgarage am Karl-Bever-Platz vor. Da der Bau aus verschiedenen Gründen nicht vor der Gartenschau fertig sein kann, soll eine Arbeitsgruppe aus Stadtrat und Verwaltung eine Übergangslösung erarbeiten. Dieses Vorgehen soll der Stadtrat am Mittwoch beschließen.

Eine Stadtratsmehrheit hält bekanntlich an den Plänen für ein Hotel mit etwa 120 Zimmern mitsamt Tiefgarage mit 700 Stellplätzen am Karl-Bever-Platz fest, die ein Investor bauen soll. Inzwischen steht aber fest, dass Lindau das Vorhaben europaweit nicht so locker ausschreiben kann, wie Verwaltung und Stadtrat das eigentlich wollten. Denn wenn die Stadt rechtssicher vorgehen will, muss sie vor der Ausschreibung Mindestanforderungen hinsichtlich Zahl der Zimmer und Stellplätze, Architekturqualität oder Parkgebühren machen. Zudem muss der Stadtrat formell die Laufzeit der Erbpacht beschließen. Bei allem muss zudem rechtssicher formuliert sein, was feste Vorgeben sind oder was verhandelbar wäre. Andernfalls drohen Klagen von Bewerbern, wenn sie sich im weiteren Verfahren benachteiligt fühlen.

Da dazu Beschlüsse fehlen und die Stadträte in einem Workshop die Rahmenbedingungen besprechen wollen, braucht die Stadt noch etwas Zeit. Unklar ist zudem, ob der Workshop öffentlich oder hinter verschlossenen stattfinden wird.

Verwaltung will zeitweise auch die Schindlerwiese beparken

Klar ist laut Chefstadtplaner Kay Koschka aber, dass die Tiefgarage nicht rechtzeitig vor der Gartenschau fertig werden kann, die im Frühjahr 2021 beginnt. Dies gelte umso mehr, als das beratende Fachbüro in seinem Zeitplan bis zu einer möglichen Fertigstellung des Hotels mit Tiefgarage auch mit einem Bürgerentscheid rechnet, der mindestens fünf Monate kosten werde.

Die Verwaltung will deshalb in einer Arbeitsgruppe mit Stadträten Ersatz für die nötigen Parkplätze erarbeiten. Dabei geht es um einen Ersatz für den bis auf 150 Stellplätze wegfallenden Seeparkplatz sowie um zusätzliche Parkplätze, die für die Gartenschau notwendig scheinen. Für inselferne Flächen wären Shuttlebusse nötig. Als Vorarbeit hat die Verwaltung bereits mögliche Flächen ausgemacht: So wäre auf der Wiese zwischen Friedhof und Tanner Platz für 400 Autos; ebenso viele Autos könnten beim Eichwald parken und mit dem Schiff auf die Insel fahren, wenn dafür ein Anlegesteg möglich ist; auf der Schindlerwiese könnten während der Übergangszeit 175 Autos stehen; 50 zusätzliche Stellplätze wären im Inselkern möglich und 80 auf der Wiese neben der Realschule.

Hinzu kommen Firmenparkplätze, die am Wochenende zur Verfügung stehen könnten: 400 Stellplätze in dem neben der Kläranlage geplanten Conti-Parkhaus und 150 im Tanner-Parkhaus sowie knapp 400 Stellplätze bei den Schulen, die an Wochenenden und in den Ferien nutzbar wären.