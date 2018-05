Hotel Helvetia ordnet Erweiterung unter neuem Dach

Viel Lob gab es im Gestaltungsbeirat für Doris und Karl Nitsche, die das Hotel Helvetia umbauen wollen. Denn das Ehepaar hat sich gegen einen weiteren Anbau und für einen gründlichen Umbau entschieden. Das werde das Haus deutlich aufwerten, sagte Lydia Haack vom Gestaltungsbeirat.

Nitsche hat das Hotel mit derzeit 90 Betten und 70 Mitarbeitern vor 25 Jahren übernommen. Er freut sich über Lindaus Entwicklung, in deren Folge die Saison weit über den Sommer hinausreiche: „Wir sehen Lindau als touristische Ganzjahresdestination.“ In seinem Haus spricht Nitsche Gäste an, die zur wunderbaren Landschaft und historischen Altstadt noch Erholung wollen. So hat er das Hotel Helvetia zum Wellnesshotel umgestaltet. Mit Erfolg, denn die Auslastung übers Jahr gesehen betrage 75 Prozent.

Dafür musste er das Haus in den vergangenen Jahren immer wieder umbauen, so dass es heute im Dachgeschoss einen Tagungsraum gibt, aber auch die Sauna. Da der Platz schon wieder nicht reicht und sich die Hotellandschaft in Lindau deutlich ändern wird – Nitsche rechnet mit der Ansiedlung weiterer Hotels in Lindau – sei ein weiterer Umbau nötig, um sein Hotel wettbewerbsfähig zu halten.

„Sie wollten ein bisschen anbauen, und jetzt bauen Sie das ganze Gebäude um“, lobte Gestaltungsbeirätin Haack das Ehepaar Nitsche. Denn die Architekten empfinden das Haus mit verschiedenen Anbauten sehr unruhig. Und das störe die Dachlandschaft am Hafen. „Lindau hat eine Fernwirkung, das ist Ihr Postkartenimage“, bat Haack um Sorgfalt im Umgang mit Neubauten am Hafen. Deshalb äußerte sie sich froh darüber, dass die jetzt vorgelegten Pläne für das neue Helvetia dem Hotel den benötigen zusätzlichen Platz verschaffen und zugleich frühere weniger gelungene Architektur heilen.

Andreas Hammer vom Lindauer Büro Hammer Pfeiffer Architekten stellte die Planung vor: Demnach verschwinden verschiedene Anbauten, dafür darf Nitsche das Hotel aufstocken. Das werde aber kaum auffallen, weil zwei Dachgeschosse in einem für die Insel durchaus typischen Mansarddach stecken werden. Darin befinden sich künftig zwei Geschosse: unten die Tagungsräume, oben der Sauna- und Wellnessbereich. Das Dach soll aus mattem und dunklem Kupfer bestehen.

Grundsätzlich ist der Gestaltungsbeirat „sehr glücklich“ mit dieser Planung, wie Haack sagte. Wichtig sei die Auswahl des Materials für das Kupferdach, außerdem sollte der Architekt noch die geplanten Fensteröffnungen zum See hin genau überlegen. Möglicherweise sei eine Überdeckung mit einem Lochblech eine gute Lösung. Grundsätzlich sei das aber alles stimmig. „Das wird jetzt ein ruhiges Gebäude. Und so sind die historischen Gebäude, die wir lieben.“ Der Beirat würde sich deshalb wünschen, dass auch andere Bauherren auf der Insel ihre Gebäude nach solchem Vorbild „entrümpeln“.