Hotel garni „Alte Schule“ in Lindau ausgezeichnet

Anfang des 15. Jahrhunderts wurden in der „Alten Schule“ auf der Lindauer Insel Töchter aus Patrizierfamilien unterrichtet. Heute befindet sich in dem denkmalgeschützten Gebäude das Hotel garni „Alte Schule“, das vor Kurzem für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

Das Gebäude wurde von 2014 bis 2016 saniert und bereits bei dieser Sanierung haben die Inhaber Gabriele und Marc Hübler den Umwelt- und Klimaschutz berücksichtigt. „Wir nutzen jede Möglichkeit, Ressourcen sinnvoll und schonend einzusetzen und den Verbrauch zu reduzieren“, erklärt Gabriele Hübler. Dies fange beispielsweise mit dem Einsatz von LED-Leuchtmitteln und energieeffizienten Geräten an. „Gerne hätten wir auch bei der Energiegewinnung den Umweltschutz stärker berücksichtigt, aber der Einsatz von Photovoltaikanlagen ist in einem denkmalgeschützten Gebäude hier auf der Insel leider nicht umsetzbar“, bedauert Marc Hübler. Darüber hinaus legen beide Hoteliers Wert auf Regionalität, so werden bei der Essenzubereitung fast ausschließlich Produkte aus der Region verwendet.

Landrat Elmar Stegmann überbrachte Familie Hübler die Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern, unterzeichnet vom Bayerischen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber. „Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Hotel „Alten Schule“ fest verankert und zeigt sich in den unterschiedlichsten ereichen – beim Denkmal- ebenso wie beim Klimaschutz. Es freut mich darum ganz besonders, Sie als Hoteliers für Ihr nachhaltiges Angebot auszeichnen zu dürfen.“