Hotel-Garage bietet bis zu 15 Autos Platz

Die neue Garage des Yacht-Hotels Helvetia am Lindauer Hafen ist fertig. Ab sofort können in der Garage, die sich nur wenige Minuten vom Hauptgebäude entfernt befindet, bis zu 15 Fahrzeuge parken – und das auch noch besonders stylisch. Denn der Boden der Garage ist aus Holz – wie auf einer Yacht. „Uns war wichtig, dass unsere Gäste schon beim Parken einen echten Wow-Effekt erleben“, sagt Hotelier Karl Nitsche.

Man habe den für Yachten typischen Holzboden auch auf der Oberfläche der beiden Unterflur-Parksysteme verlegt. Die Anlage sei so quasi unsichtbar und passe sich perfekt in das Gesamtbild ein, so der Hotel-Inhaber. Die Firma Klaus Multiparking GmbH aus Aitrach hat unter anderem ein Unterflur-Parksystem installiert, das nahtlos im hölzernen Garagenboden versenkt werden kann.

„Lindau hat ein riesiges Parkplatzproblem, das sich immer noch weiter verschärft. Für uns war klar, dass wir schnell eine neue Lösung für die Unterbringung der Gästefahrzeuge finden müssen – zusätzlich zu den 30 Stellplätzen, die wir über die Insel verteilt angemietet haben“, schildert Nitsche.

Für den Hotelier aus Lindau kam daher nur eine Garage mit einer ausgeklügelten Parklösung in Frage, welche die vorhandende Fläche von 120 Quadratmetern optimal ausnutzt. Die Garage bietet Platz für zehn Fahrzeuge. Und falls der Andrang noch größer sein sollte, könne man auf der Fläche vor den beiden Unterflur-Parkern noch fünf weitere Autos abstellen. „Das erleichtert uns die Planung ungemein und bedeutet für unsere Gäste auch ein Plus an Komfort“, so Nitsche weiter. Auch an Ladestationen für Elektro-Autos wurde gedacht. Die Parkplätze bieten mit einer Stellplatz-Breite von bis zu 2,70 Metern ausreichend Platz, um auch große Geländewagen problemlos abstellen und bequem ein- und aussteigen zu können, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Autos eien dabei unabhängig voneinander abrufbar. Über einen Schlüssel und ein Bedienelement können Hotelgäste die Anlagen anheben und in die Gruben absenken. In kürzester Zeit können die Autos so ein- und ausgeparkt werden.