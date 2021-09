Hospiz Megamarsch zum 35. Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag den 11. 09. um 12.00 Uhr starteten Susanne Brillisauer Koordinatorin des ambulanten Hospizes Lindau/ Westallgäu, gemeinsam mit Ihrem Schwiegersohn Jürgen Schäch zum Megamarsch in Stuttgart. Um zum 35. jährigen Jubiläum auf die ambulate Hospizversorgung und -beratung aufmerksam zu machen, stellten sie sich der Herausforderung 100 km in 24 Stunden am Stück zu erwandern. Eine nicht ganz leichte Sache, wenn man die hügelige Gegend um Stuttgart kennt und dabei eine ganze Nacht ohne Schlaf auskommen muß. In 22,30 Stunden ist das Ziel erreicht. Von etwa 980 Teilnehmer/innen haben dies nur etwa 380 in der vorgegebenen Zeit geschafft. Wenn Sie die ambulante Hospizberatung und -versorgung mit einer Spende unterstützen möchte, freuen wir uns um jede Spende. Sie ist gut angelegt.