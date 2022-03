Horst Schönfeld geht in den Ruhestand

Nach über 50-jähriger Sparkassenzugehörigkeit verlässt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Horst Schönfeld zum 31. März die Sparkasse Schwaben-Bodensee und geht in den Ruhestand. Der 66-Jährige blickt auf ein erfülltes und erfolgreiches Berufsleben zurück. Für seine Verdienste verlieh ihm der Präsident des Sparkassenverbands Bayern, Ulrich Reuter, im Rahmen einer Feier die Sparkassen-Medaille in Gold. Dies teilt das Unternehmen mit.

Reuter würdigte in seiner Laudatio den außerordentlichen Einsatz Schönfelds über 50 Jahre: „Als ‚Ein-Leben-lang-Sparkässler‘ war die Sparkasse für ihn seine zweite Familie und der öffentliche Auftrag eine Berufung.“ Der Präsident des Sparkassenverbands Bayern sprach Schönfeld für sein Wirken bei der Gründung der S-International-Business sowie bei der Fusion der Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zur Sparkasse Schwaben-Bodensee seine besondere Anerkennung aus.

Schönfelds Berufsleben begann 1971 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Waiblingen. Dort stieg er bis zum stellvertretenden Vorstandsmitglied auf. Danach führte ihn sein Weg im Jahr 2002 zur damaligen Kreissparkasse Augsburg, die er fast 20 Jahre lang als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und ab Mitte 2021 als Vorsitzender des Vorstands leitete. Seit der Fusion Anfang 2022 ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

Als Vorstandsmitglied verantwortete Schönfeld das Firmen- und Gewerbekundengeschäft (bis Juni 2021), das Immobilien-Center und das Bauträgergeschäft der Kreissparkasse Augsburg. Zahlreiche große Bauprojekte lagen in seiner Zuständigkeit. Neben dem umfangreichen Umbau der Hauptgeschäftsstelle in Augsburg war er federführend bei Neu- und Umbauten von Geschäftsstellen wie etwa in Gersthofen, Königsbrunn und Schwabmünchen. In seine Zeit im Vorstand fielen Herausforderungen wie die Einführung des Euro, die Bankenkrise im Jahr 2008 und die seitdem andauernde Niedrigzinspolitik, die das Geschäftsmodell von Banken und Sparkassen tiefgreifend beeinflusste.

Für die Wirtschaftsregion Augsburg setzte Schönfeld sich laut Pressemitteilung in zahlreichen Ehrenämtern ein, beispielsweise in der Regionalversammlung der IHK, im Rotary Club, als Handelsrichter und in verschiedenen Gremien der S-Finanzgruppe.

Im Laufe seiner Amtszeit hat sich die Bilanzsumme der ehemaligen Kreissparkasse Augsburg nahezu verdoppelt. Sie stieg von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2002 auf 4,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.