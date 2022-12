Holzskulpturen als Installation in St. Stefan

„Ecce homo“ – mit diesem Ausspruch stellt der Statthalter Pilatus den gefolterten, mit Dornen gekrönten und in einem Umhang gehüllten Jesus der Menschenmenge vor (Joh 19,4–6). „Seht, welch ein Mensch!“ übersetzt die Lutherbibel diese beiden Worte. Und ecce homo ist der Titel der Ausstellung von lebensgroßen menschlichen Holz-Skulpturen von Stephan Guber, die am Vorabend zum zweiten Advent in der Kirche St. Stephan auf der Lindauer Insel neben der bemerkenswerten vorweihnachtlichen Krippenlandschaft eröffnet wurde. So finden Anfang und Ende des irdischen Lebens von Jesus Christus symbolisch zusammen. Und doch steht die Ausstellung – oder besser die Installation – von Stephan Guber unter einem anderen Motto: „Menschen auf dem Weg zu Christus“ erläutert als Untertitel die Botschaft der Installation – eine Parallele zu den Hirten einst an der Krippe.

Die Skulpturen, die 2022 im Rahmen der jährlichen „Skulptura“ in Wasserburg im Museum und in der evangelischen Kirche gezeigt wurden, sind nun für einige Wochen in einer ganz anderen Konstellation in St. Stephan zu sehen:

Das Arrangement zeigt Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise dem Ort der Verkündigung zuwenden oder zweifelnd Distanz wahren. Unmittelbar vor dem Altar, mit geschlossenen Augen in sich gekehrt und in Anbetung konzentriert steht eine junge Frau, die die Blickrichtung vom Altar zu den Gottesdienstbesuchern hätte, wären die Augen geöffnet. So wendet sie sich den Besuchern zu und ist doch mutmaßlich ganz auf Jesus konzentriert.

Im nahen Umfeld stehen Zweier- und Dreiergruppen von Menschen, die sich wiederum diesem Zentrum zuwenden und doch abwartend innezuhalten scheinen, als würden sie noch Zweifel oder Ängste daran hindern, den nächsten Schritt zu gehen. Der Rückhalt in der kleinen Gruppe könnte mutig machen oder Zweifel bestärken. Von ferne wenden sich Menschen in der Kirchenbank sitzend oder unschlüssig stehend der Szene zu – staunend, rätselnd, voll Sehnsucht oder ängstlich? Der Gesichtsausdruck verschweigt die innere Haltung.

Bei der Eröffnung mit musikalischer Begleitung durch Kantor Burkhard Pflomm stellte Tilmann Wolf mit wenigen Worten den Künstler und die neue „Insel-Pfarrerin“ Margit Walterham die Figureninstallation vor. Zahlreiche Besucher kamen nach dem Vortrag von Worten und Musik in angeregte Gespräche, die auch dadurch belebt wurden, dass sich etliche Besucher nacheinander zu den unterschiedlichen Gruppen gesellten, deren Sicht nachempfanden und auf sich wirken ließen. Glauben ist Vertrauen, das auf Erfahrung, Wahrnehmung und mutigen Schritten gründet. So kann biblische Überlieferung immer wieder neu zu gelebter Praxis im Vertrauen auf Jesus Christus werden.