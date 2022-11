Holzmanufaktur im grünen Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Verschiedene Kindergruppen haben sich in den letzten Wochen mit Ästen, Zweigen, Holzscheiben und Baumstämmchen beschäftigt. Dabei sind viele einzigartige Dekogegenstände für die Advents- und Vorweihnachtszeit gebastelt worden. Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt und so entstanden, zum Teil mit Hilfe von einem Vereinsopa, Lichterhäuschen, Weihnachtstrucks, Christbaumanhänger und stimmungsvolle Holzkerzen. Die Unikate gibt es ab sofort am Freiluftstand des grünen Klassenzimmer, Anheggerstraße 40, zu erwerben. Weitere Infos zum Verein unter: www.gruenes-klassenzimmer-lindau.de Foto: R. Müller, grünes Klassenzimmer