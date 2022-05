Holzarbeiter wird von herabstürzendem Felsbrocken getroffen

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch, 9 Uhr, im Klauser Wald bei Götzis gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gerade unterhalb des Wanderweges „Therenberg“ mit Holzarbeiten beschäftigt, als sich über ihm ohne Fremdeinwirkung ein Felsbrocken löste, der ihn an der Hüfte traf.

Der 36-Jährige stürzte in der Folge etwa fünf Meter einen Hang hinunter und kam an einem Felsvorsprung zu liegen. Sein 23-jähriger Mitarbeiter bemerkte den Vorfall und sicherte seinen Kollegen vor dem weiteren Abstürzen und setzte einen Notruf ab, so die Polizei.

Da eine Bergung mit dem Hubschrauber an der unzugänglichen Stelle nicht möglich war, wurde die Feuerwehr Götzis hinzugezogen.

Diese setzte einen Steiger ein, welcher unterhalb des Felsvorsprunges positioniert wurde und hievte so den Verletzten vom Felsvorsprung. Anschließend wurde der 36-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen. Der Verletzungsgrad ist unbestimmt.

Einsatzkräfte: Bergrettung mit zwei Fahrzeugen und sieben Personen, Feuerwehr Götzis mit zwei Fahrzeugen und 10 Personen, Rettung mit sechs Sanitätern und einem Notarzt, zwei Streifen der Bundespolizei.