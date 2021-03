Holbeinstraße wird gesperrt

Die Holbeinstraße 8 bis 12 in Lindau ist in der Zeit von Montag, 29. März bis Freitag, 9. April insgesamt acht Arbeitstage lang voll gesperrt. Anlieger können bis zur Baustelle fahren, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Fußgänger können die Baustelle mit Behinderungen passieren und Radfahrer müssen ihre Fahrräder schieben. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Reinwaldstraße, Im Holben und Am Torggel.

Der Stadtbus weicht den Bauarbeiten in der Holbeinstraße aus. Die Linie 2 nach Oberreitnau wird ab ZUP stadtein- und stadtauswärts über die Friedrichshafener Straße umgeleitet. In dieser Zeit entfallen die Haltestellen „Am Torggel“ und „Holbeinstraße“ beidseitig. Die Haltestelle „Krankenhaus“ in Richtung ZUP wird in die Friedrichshafener Straße an die Regionalbushaltestelle auf Höhe der Fußgängerampel verlegt. Ab Samstag, 10. April soll der Stadtbus wieder in den Normalbetrieb zurückkehren.