Hoher logistischer Aufwand und schlechte Erreichbarkeit

Die Kreishandwerkerschaft Lindau sieht in den aktuell geplanten und zum Teil schon umgesetzten Regelungen für den Bereich Fußgängerzone Maximilianstraße und Cramergasse ein großes Experiment zulasten der Gebäudeeigentümer und Betriebe. Ihre Stellungnahme begründet Kreishandwerksmeister Jan Coenen in einem von ihm unterzeichneten Schreiben an den Lindauer Landrat Elmar Stegmann.

Darin betont Coenen, dass die Fußgängerzone auf der Insel vor allem davon lebe, dass die Gebäude bewohnbar und für das Gewerbe nutzbar sind. Voraussetzung dafür sei, dass immer wieder Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen. Handwerker hätten hierbei einen erheblichen logistischen Aufwand, um ihre Baustellen bedienen zu können. Nicht alle Kunden, so die Kreishandwerkerschaft weiter, haben Verständnis dafür, dass Material und Werkzeug hergerichtet werden und auf die Baustelle transportiert werden müssen. In Zeiten ausufernder Bürokratie, so Coenen, reiße sich kein Handwerksbetrieb darum, in der Pflicht zu sein, zusätzliche Anträge zu stellen, um eine Maßnahme durchführen zu können.

Mit Blick auf die in der Maximilianstraße und der Cramergasse installierten Poller verweist Coenen darauf, dass als Folge in Zukunft noch mehr Handwerksbetriebe die betreffenden Bereiche der Insel meiden würden, „was aus Sicht der Gebäudeeigentümer die Auswahl der handwerklichen Dienstleister erheblich einschränkt. Im ungünstigsten Fall findet sich kein Handwerksbetrieb mehr, der bereit ist unter diesen Randbedingungen zu arbeiten“, betont der Kreishandwerksmeister in seiner Stellungnahme.

Ein zweiter Aspekt sind aus Sicht von Coenen zahlreiche ungeplante Einsätze wie etwa Noteinsätze, bei denen die betreffenden Gebäude schnell erreicht werden müssen. „Hier geht es teilweise um die Vermeidung größerer Schäden am Gebäude und noch viel wichtiger den Schutz der Bewohner und Nutzer. Szenarien wie bei Undichtigkeiten von Wasser- oder Gasleitungen, Probleme in Stromnetzen, Verstopfungen von Abwasserleitungen oder Brandfällen sind hier nur ein paar Beispiele“, wird Coenen im Schreiben zitiert.

Die Kreishandwerkerschaft dringt daher „auf eine schnelle und praktikable Lösung“ und kritisiert die aktuellen Konditionen für die Nutzung der Fußgängerzone. „Die für zehn Einsätze gültige Pin in Verbindung mit einer Handwerkerkarte für jährlich 260 Euro ist keine dauerhafte Lösung. Wir sehen hier erheblichen Nachbesserungsbedarf und bitten um entsprechende Maßnahmen der Korrektur“, wird in dem Schreiben gefordert. Ansonsten würden Gebäudeeigentümer und Betriebe in der betreffenden Zone zu den großen Verlierern.