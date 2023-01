Hofladen Brombeis spendet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Karin Brombeis (rechts) und Edda Brombeis (links) organisierten einen „Sozialen Tisch“ im Hofladen Brombeis in Lindau/Hoyren. Dort konnte man unter anderem selbst gebastelte Gestecke aus Blumen im Garten gegen eine Spende mitnehmen. Den Erlös in Höhe von 700 Euro wurde nun an Martina Wersig (Mitte) vom Kinderhospiz im Allgäu übergeben. Wersig bedankte sich im Namen des gesamten Teams des Kinderhospizes für die Unterstützung. Das Kinderhospiz begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Foto: Luisa Miorin