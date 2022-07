Höhere Preisgelder: Dreiländer-Marathon will mehr Elite-Teilnehmer anlocken

Die letzten Rekorde beim Dreiländer-Marathon über 42,195 km liegen lange zurück. Vor elf Jahren lief Marko Kipchumba (Kenia) die Strecke durch Deutschland, Österreich und die Schweiz in 2:11,18 Stunden. Bei den Damen war 2013 Esther Macharia (Kenia) bisher die Schnellste mit einer Zeit von 2:30,50 Stunden. Danach pendelten sich die Siegerzeiten bei den Herren zwischen 2:17 – 2:20 Stunden und 2:40 – 3:00 Stunden bei den Damen ein. Das will Robert Küng, Chef des Organisationskomitees (OK), jetzt ändern: Er setzt auf mehr Tempo beim Dreiländer-Marathon am Sonntag, 9. Oktober. „Wir haben einen Wechsel in der Konzeption vorgenommen und wollen die extrem schnelle Strecke schnell halten“, so Küng bei einem Pressegespräch im Porsche Zentrum Vorarlberg in Rankweil.

Damit das gelingen kann, waren Veränderungen notwendig. Bisher durften lediglich Marathonteilnehmer mit Wohnsitz in Österreich, Deutschland oder der Schweiz Preisgelder gewinnen. Diese Regel ist für den Dreiländermarathon am 9. Oktober nun nicht mehr gültig. „Wir öffnen uns für alle Länder. Mehr noch: Wir haben die Preisgelder massiv erhöht“, betont Küng. Für einen neuen Streckenrekord gibt es dieses Jahr bei den Damen und den Herren jeweils ein gestaffeltes Preisgeld von 6000 Euro bis sogar 16 000 Euro bei einer Zeit unter 2:06 Stunden bei den Herren und unter 2:19 Stunden bei den Damen.

Null Toleranz gegenüber Doping

Das OK-Team und Rennleiter Günter Ernst hoffen so, den Lauf für Elite-Teilnehmer attraktiver zu machen. Daran sind aber auch einige Bedingungen geknüpft, die weibliche und männliche Spitzenläufer unbedingt erfüllen müssen. Sie müssen sich im Vorfeld schriftlich bewerben mit einem aktuellen sportlichen Steckbrief und sie sollen auch für Termine vor dem Lauf zur Verfügung stehen. Das bedeutet im Klartext, dass sie „fünf Wochen vor dem Dreiländer-Marathon an keinem anderen Marathon teilnehmen dürfen“, erklärt Ernst. Darüber hinaus müssen die Sportlerinnen und Sportler null Toleranz gegenüber Doping zeigen – das ist eine absolute Grundvoraussetzung für die Teilnahme am 15. Dreiländer-Marathon.

Ernst verfolgt mit dieser Strategie hohe Ziele: „Die Spitzenläuferinnen und -läufer sollen nicht nur wegen den Preisgeldern kommen, sondern auch eine Qualität mitbringen, die auch nationale und lokale junge Elite-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer motivieren soll.“ Anfragen gebe es bisher genügend, sagt er und ist guter Dinge, dass es „ein großartiges Spitzenfeld bei den Frauen als auch bei den Männern gibt“.

Für Vorjahressieger und Stammgast Isaac Kosgei wird es mit diesem Kurswechsel dieses Jahr schwierig werden, seinen Titel zu verteidigen. Der in Linz lebende Kenianer „freut sich auf die Challenge“ und hat seine Teilnahme im Oktober bereits angekündigt, liegt aber mit seiner Zeit von 2:19,18 Stunden im letzten Jahr außerhalb des Bereichs für ein Preisgeld bei den Herren.

Der Dreiländer-Marathon will hauptsächlich aber weiter ein Event für die Masse sein. Über 2500 Läuferinnen und Läufer aus 25 Nationen haben bereits ihre Nennung abgegeben. „Da liegen wir bereits fast auf dem Niveau von 2019“, so Küng.

An der Strecke ändert sich nichts

An der einzigartigen Strecke durch drei Länder entlang des Bodensees wird nichts geändert. Sie soll ein Unikat bleiben mit dem Start auf der Insel in Lindau Richtung Österreich durch Lochau, Bregenz nach Höchst über die Schweizer Grenze nach Sankt Margrethen und zurück über den Rheindamm nach Hard zum Zielstadion in Bregenz. „Der Sparkassen Dreiländer-Marathon ist und bleibt ein Bilderbuchlauf. Trotz oder gerade wegen den Staatsgrenzen ist er grenzenlos einmalig“, schwärmt Küng von dem großen Lauf am Bodensee.

Weiter im Angebot bleiben neben der Königsdiziplin zudem auch der Skinfit-Halbmarathon und der VKW-Viertelmarathon und der Kindermarathon am Samstag. Zusätzlich können beim VN.at Staffel-Marathon vier Läuferinnen die Marathondistanz mit unterschiedlichen Streckenlängen nebst Rahmenprogramm absolvieren.