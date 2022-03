Höchstleistung der Stimmen

Das Vokalquartett niniwe steht für kunstvolle Arrangements, die sich nicht von gängigen Genrebezeichnungen limitieren lassen. Am Sonntag, 10. April, sind sie ab 20.30 Uhr im Theater Lindau zu hören.

In seinem Konzertprogramm „Rhymes of an Hour“ verwebt das Ensemble laut Pressemitteilung „Elemente aus Jazz, Klassik, Pop und Weltmusik zu einem faszinierenden Klangereignis und stellt dabei doch die menschliche Stimme in all ihrer Ausdrucksfähigkeit und Empfindsamkeit in den Mittelpunkt“. Popsongs wie „Babooshka“ von Kate Bush oder „I Burn for You“ von Sting reihen sich an modern arrangierte Kompositionen der Renaissance und des Frühbarock sowie feinsinnige Eigenkompositionen und erzeugen durch die eindrucksvolle Interpretation der Stücke einen Sog, dem sich das Publikum kaum entziehen kann. Seit der Gründung des Ensembles im Jahr 2002 erhielten die studierten Jazz-Sängerinnen internationale Anerkennung, gewannen zahlreiche Preise und gastieren in großen Konzerthäusern sowie auf renommierten Festivals im In- und Ausland.