Zur Hochzeitsmesse „Trau Dich Bodensee“ in der Inselhalle Lindau sind führende Anbieter von Trauringen und Brautmode vertreten. Insgesamt umfasst das Messeangebot einen großen Bereich rund um die Trauung: Styling, Flitterwochen, Floristik, Hochzeitstorten oder Ideen für das kulinarische Wohl der Gäste. Location, die passende Musik, Hochzeitsfotografen und ausgefallene Fahrzeuge und Oldtimer runden das Angebot ab, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Erstmals startet am 14. Oktober die „Trau Dich Bodensee“-Hochzeitsmesse in der Inselhalle Lindau. Dort bietet sich den Brautleuten und ihren Angehörigen erstmals die Möglichkeit, in einem dem Anlass besonderen Ambiente einen Überblick über das breite Angebot an all dem zu verschaffen, was zu einem unvergesslichen Hochzeitsfest beiträgt.

Auf dem Laufsteg zeigen professionelle Models der Team-Agentur aus Vorarlberg Brautmoden in verspielt-romantischem, trendig-frechem oder klassisch-elegantem Stiel. Für den Gang zum Altar ein dem Anlass gebührendes Liebeslied, für den Hochzeitstanz einen Walzer und fetzige Tanzmusik für den Abend. All das ist fester Bestandteil und live zu erleben auf der Hochzeitsmesse. Die Modenschau findet um 12.30 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr statt.

Miss Germany kommt

Als besonderer Gast kommt Miss Germany 2018, Anahita Rehbein, am 14. Oktober zur Hochzeitsmesse in die Inselhalle. Und sie kommt nicht alleine. Mit dabei sind Alena Krempl (24), Vize-Miss Germany 2018 aus Rheinland-Pfalz und die Sarah Zahn (22) aus Bayern, die Dritte der Miss Germany-Wahlen 2018. Anahita stammt aus Inzigkofen bei Sigmaringen, lebt in Stuttgart und studiert Bildungswissenschaften.

Vier starke Stimmen

Im Vorabendprogramm zur Hochzeitsmesse treten am 13. Oktober um 20 Uhr „Les Brünettes – The Beatles Close-Up“ in der Inselhalle auf.

Nach ihrem letzten Programm „A Women Thing“, einer kongenialen Hommage an ihre musikalischen Heldinnen, hatten Les Brünettes einfach Lust auf ein „Jungs-Ding“. Und sie nahmen sich die „Beatles“ vor. Durch die Augen von vier Frauen ist eine packende Nahaufnahme von Leben und Musik der Fab Four entstanden. Um dem „Beatles“-Spirit noch näherzukommen, haben Les Brünettes ihr Album sogar in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen – dem Ort, an dem Paul, George, Ringo und John viele ihrer Welt-Hits geschrieben und eingespielt haben, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters weiter.

Es ist ein Fest, zu erleben, wie die vier Sängerinnen ihre enormen stimmlichen Möglichkeiten in den Dienst dieser zeitlosen Songs stellen - nicht nur für eingefleischte Beatles-Fans. In ihren Arrangements lassen sich die vier von den Pilzköpfen zu kreativen, spielerischen, manchmal frechen Höhenflügen inspirieren. Sie entdecken eher unbekanntere Songs und überraschen mit Querverbindungen zwischen den Stücken. So versetzt das komödiantische Penny Lane „very british“ das Publikum in das quirlige Liverpool der 60er-Jahre, es wird geschimpft, gestritten und gelacht und die Hymne „Let It Be“ kommt durch minimalistische Elemente und elektronisch anmutende Beats ohne jeglichen Kitsch daher.