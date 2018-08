Hochkarätiges Bouleturnier

Boule der Spitzenklasse im Fachjargon auch Pétanque genannt, können die Zuschauer am Samstag ab 10 Uhr auf dem Sportgelände TC Sigmarszell in der Weiherstrasse miterleben. Der TSV Lindau Abteilung Boule in Kooperation mit dem TC Sigmarszell hat laut Vereinsbericht die besten acht Mannschaften Bayerns im Rahmen der Pokal-Serie zu Gast.

Die bayerische Pokalserie ist ein Mannschaftswettbewerb, an dem alle Vereinsmannschaften kostenlos teilnehmen können. Der Dachverband des bayerischen Pétanque Verbandes organisiert die Wettbewerbe. Ziel ist es, den Sport zu fördern und sich im Flächenland Bayern besser kennenzulernen.

Der Wettbewerb ist sehr beliebt und jedes Jahr melden sich immer mehr Mannschaften an. Dieses Jahr mit neuem Teilnehmerrekord. Es haben sich 54 Vereine oder Spielgruppen eingeschrieben.

Der TSV Lindau Abteilung Boule ist zwar in der Vorrunde ausgeschieden, das schmälert aber nicht die Vorfreunde, die Elite aus München, Nürnberg (Burgthann), Schweinfurt und Augsburg zu empfangen.

Nicht zu vergessen die Boulefreunde aus Lindenberg, die sich für die Endrunde qualifiziert haben und zum engeren Favoritenkreis gehören. Lindenberg wurde 2017 sensationell Zweiter ganz knapp hinter München.

Das Zuschauen und Parken ist kostenfrei.