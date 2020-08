Hochalpines Mountainbike-Abenteuer auch im hohen Alter

Es gibt sie noch: Menschen, die körperlich und geistig fit bleiben bis ins hohe Alter. Andrea Potratz, Geschäftsführerin des Lindauer Trainingsspezialisten toMotion trifft solche aktiven Seniorensportler schon von Berufs wegen öfter. ToMotion hat auch ein eigenes Radteam, das regelmäßig bei Rennen in Europa am Start steht. Sportlich ist aber auch Potratz selbst: Anfang Juli unternahm sie mit drei Senioren vom Bodensee eine Tour im Schweizer Hochgebirge, die ihr laut Mitteilung „die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers, auch im fortgeschrittenen Alter, wieder einmal eindrücklich bewusst machte“.

Adalbert Gührer, Gerhard Kohler und Johannes Gmelin sind in Kressbronn und Wasserburg am Bodensee zu Hause. Alle drei sind Mitte 60, zwei von ihnen bereits im Ruhestand, der dritte steht kurz davor. Was die drei vereint, ist ihre Leidenschaft fürs Mountainbiken. Diese leben sie regelmäßig in den umliegenden Alpen aus, „besonders gerne in der Schweiz, weil Wanderer und Biker dort bei der Nutzung der Wanderwege gleichberechtigt sind“, meint Gührer. Dabei schrecken die drei Senioren auch vor langen Anstiegen nicht zurück. Anfang Juli unternahmen sie eine mehrtägige Tour nach Davos, wo sie Andrea und Claudia Potratz trafen und sich mit ihnen für eine Tagestour verabredeten. Andrea Potratz kennt die Gegend von zahlreichen Wochenendtouren und toMotion Enduro-Camps sehr gut und hatte ihnen eine Strecke mit hohem Trailanteil in Aussicht gestellt.

„Zunächst fuhren wir mit dem Postbus hinauf zum Flüela-Pass“, erinnert sich Gerhard Kohler. Eine neue Erfahrung für die drei Sportler, die sonst alle Anstiege aus eigener Kraft bewältigen. „Nach einer kurzen Abfahrt wurde es ernst. Wir mussten unsere Fahrräder auf einem Wanderweg rund 700 Höhenmeter hinaufschieben und -tragen, um den Fuorcla Radönt Pass auf 2788 Metern Höhe zu erreichen. Zeitweise überquerten wir mit unseren Bikes auf den Schultern sogar Schneefelder“, sagt Kohler. „Für diese Anstrengung wurden wir aber reich belohnt: Zunächst das unglaubliche Panorama und dann eine Trailabfahrt über 1200 Höhenmeter bis hinunter nach Davos.“

„Bei der Abfahrt auf dem hochalpinen, technisch anspruchsvollen Trail war mein Puls bergab fast genauso hoch wie bergauf“, fügt Adalbert Gührer schmunzelnd hinzu. „Abgesehen von einigen Schneefeldern war sie für uns aber fast durchgehend fahrbar.“ Die Senioren bewiesen auf der sechsstündigen, 25 Kilometer langen Tour laut Mitteilung nicht nur, dass sie starke Beine und ein leistungsfähiges Herz-Kreislauf-System haben, sondern auch ihr fahrtechnisches Können. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, lobt Potratz, die approbierte Medizinerin ist. „Viele Leute legen mit fortschreitendem Alter gerne die Beine hoch und bewegen sich zunehmend seltener. Wer aber regelmäßig Sport treibt, kann sich seine Fitness und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten.“

Auf die Frage hin, ob er sich vorstellen könne, sein Mountainbike irgendwann gegen ein Rad mit Elektroantrieb einzutauschen, antwortet Gührer: „Für mich wäre ein E-Mountainbike kein Thema. Kämpfen ist gut für die Psyche und für den Körper!“.

Kohler ist dem Thema gegenüber offener. „Wenn auf langen Anstiegen immer wieder die E-Biker an einem vorbeiziehen, wird man schon ein bisschen neidisch.“ Aktuell käme ein E-Bike aber noch nicht infrage. „Vielleicht, wenn ich mal achtzig bin.“