Hobbygeologe macht Sensationsfund am Bodensee

Dem Mineraliensammler Erich Riedisser-Wegner aus Hergensweiler ist auf dem Pfänder in Bregenz ein Sensationsfund gelungen: Der Deutsche hat mehrere Backenzähne eines Urelefanten gefunden. Nach einem Bericht der ORF sind die Zähne 15 Millionen Jahre alt.

Der Hobbygeologe aus dem Kreis Lindau habe im vergangenen Jahr am Pfänder in den Allgäuer Alpen eigentlich nach bestimmten Schnecken gesucht, als er auf glänzende Fragmente stieß, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA und der ORF berichteten.

Ungezählte Bruchstücke mussten von dem Fossil zusammengesetzt werden... (Foto: Urs Oberli) Am Ende kamen dann Teile von Zähnen des Urtiers heraus. (Foto: Urs Oberli) Der Maßstab zeigt, wie groß die Zähne sind. (Foto: Urs Oberli) Kaum zu Glauben, dass Finder Erich Riedisser-Wegner aus Hergensweiler in diesem unscheinbaren Wald den Fund gemacht hat. (Foto: Urs Oberli) Da muss man genau hinsehen. (Foto: Urs Oberli) Und ein Laie hätte in diesem Stein wohl auch nichts verdächtiges entdeckt. (Foto: Urs Oberli) Hier muss der Urelefant einst langetrottet sein. (Foto: Urs Oberli) 3-D-Puzzle: Diese Bruchstücke musste ein Experte zusammensetzen, und zwar... (Foto: Urs Oberli) Urs Oberli, Urzeitforscher und paläontologischer Präparator. (Foto: Urs Oberli) Stück für Stück setzte er das Puzzle zusammen. (Foto: Urs Oberli) Und präsentierte das Ergebnis. (Foto: Urs Oberli) Hier ist gut erkennbar, dass dies einst ein Zahn war. Der Fund wird nun wissenschaftlich ausgewertet. (Foto: Urs Oberli) 1 von 1

Doch dann entdeckte er etwas weitaus Spektakuläreres: Zähne eines Gomphotheriums – sprich: eines Urelefanten. Im Gegensatz zu Mammutfunden, die rund 50 000 Jahre alt sind, zählen diese gefundenen Zähne rund 15 Millionen Jahre.

15 Millionen Jahre alt

Riedisser-Wegner verständigte die Inatura in Dornbirn über seine Funde. Georg Friebe von der Abteilung Wissenschaft und Forschung konnte kaum glauben, was er sah – er habe gedacht, er spinne, das könne es ja nicht geben, schilderte er den Moment, als er ein Foto des Fundes sah.

Man weiß, das es so etwas geben kann, rechnet aber im Leben nicht damit”

gab Friebe seiner Überraschung Ausdruck.

Die klimatischen Bedingungen, so Friebe, seien in Vorarlberg vor Millionen Jahren gänzlich anders gewesen – nämlich subtropisch. So habe es in Vorarlberg etwa Palmen gegeben. Im Bereich der heutigen Nagelfluhkette habe eine schöne Flusslandschaft mit kleinen Seen bestanden.

Diese Computersimulation zeigt, wie der Urelefant einst ausgesehen haben könnte. (Foto: imago)

Eben am Rand dieser Seen seien die Zähne gefunden worden. Wahrscheinlich, so Friebe, sei dies eine Wasserstelle der Urelefanten gewesen. Leider seien die Backenzähne nicht so gut erhalten wie man es sich wünschen würde. Manche seien teilweise sehr abgenützt und einige auch unvollständig. Dass die Zähne einem Gomphotherium gehörten, sei klar. Alles Weitere dagegen sei schwierig herauszufinden.

Eine weitere Untersuchung der Fundstelle brachte weitere Zahnbruchstücke zutage. Diese wurden an Urzeitforscher und paläontologischer Präparator Urs Oberli aus St. Gallen übergeben.

In wochen- und monatelanger Arbeit fügte der Fachmann mehr als 1000 einzelne Bruchstücke zu drei gigantischen Backenzähnen zusammen. "Das ist wie ein gigantisches 3-D-Puzzle", so Oberli im Gespräch mit Schwäbische.de.

Das Besondere an den Zähnen ist laut Oberli, dass die Zähne – wenn sie abgekaut sind– nachwachsen. Im Gegensatz zu heutigen Elefanten hatten die Urelefanten insgesamt sogar vier Stoßzähne: zwei im Oberkiefer, zwei im Unterkiefer.

Laut Oberli war es eine besonders knifflige Aufgabe, die Zahnsplitter aus dem umgebenden Material herauszuarbeiten.

Die Stücke standen unter Spannung wie bei einer Autoscheibe"

erklärt er. Deshalb bestand die Gefahr, dass sie beim Lösen aus dem Gestein in noch mehr Bruchstücke auseinanderfallen.

Jetzt liegen die so präparierten zur Analyse bei Forscher Friebe - und warten darauf, dass die Erkenntnisse daraus in eine wissenschaftliche Arbeit fließen.