Historische Fahrzeuge erobern die Insel

Die Scuderia Lindau lädt für Sonntag, 30. Juni, zur 24. Lindau-Klassik Oldtimerrallye ein. Die 66 Starter führt die Strecke von rund 210 Kilometern durch die schöne Umgebung von Lindau, heißt es in einer Ankündigung.

Unter dem Motto „Ein bisschen Spaß muss sein“ erwartet Rennleiter Ernst Laufer ein hochwertiges Fahrzeugfeld am Start. Die Klasse der Vorkriegsmodelle ist wieder gut besetzt, heißt es in der Ankündigung weiter. Darunter so klingende Namen wie, Bentley, Rolls Royce oder Alvis. Natürlich sind im Starterfeld auch deutsche Hersteller wie BMW, Mercedes oder Porsche.

Für die Fans bietet sich am Sonntag, 30. Juni, ab 7.30 Uhr die Gelegenheit die Fahrzeuge an der Seepromenade zu bewundern. Ab 9 Uhr starten die Fahrzeuge auf eine rund 210 Kilometer lange Strecke durchs Allgäu. Insgesamt sechs Zeitprüfungen sowie einige Durchfahrtskontrollen sind zu passieren. Auch am Ziel (circa 15.10 Uhr) an der Bayerischen Spielbank, bietet sich die Gelegenheit die Fahrzeug nochmals in Ruhe zu bestaunen.