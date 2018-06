Hip-Top-Tänzer rüsten sich fürs Duell

Sie wissen nicht, was sie erwartet. Kennen weder die Musik, noch haben sie eine fertige Choreografie. Einzig das Ziel steht fest: Sie wollen im direkten Vergleich besser sein als die anderen Tanzgruppen. Und dafür werden sich die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzhaus Lindau ins Zeug legen. Fetter Sound und akrobatische Einlagen sind garantiert, wenn am Sonntag, 16. Oktober, das Tanzhaus Lindau zur zweiten Lindauer „Dance Jam“ in den Club Vaudeville einlädt.

Dann dreht sich alles um die „Nachwuchs Battles“. Battles gehören zur Hip-Hop-Kultur. Hier treten zum Beispiel Rapper, aber eben auch Tänzer oder Tanzgruppen gegeneinander an. Battles, die in Clubs oder auf der Straße stattfinden, werden meist durch den Jubel und den Applaus des Publikums entschieden. Bei Wettkämpfen gibt es jedoch eine Jury, die die Tänzer bewertet.

„Das Tanzhaus Lindau will dem heimischen Hip-Hop-Nachwuchs etwas bieten“, sagt Tanzlehrerin Jenny Preuß, die den Wettbewerb mitorganisiert. „Vor zwei Jahren hatten wir schon einmal eine Dance Jam. Da sie ziemlich erfolgreich war, wollten wir so etwas nochmal machen.“ Diesmal findet der Wettbewerb allerdings für Crews, also Tanzgruppen, statt, die in zwei Kategorien ihr Können unter Beweis stellen: Allstyle und Breakdance.

Die Tänzer sind nicht weit weg auf einer Bühne, sondern mittendrin: Umringt vom Publikum, stehen sich immer zwei Gruppen gegenüber, die abwechselnd Solotänze und eine gemeinsame Tanzperformance zeigen. Sie haben fünf Minuten Zeit, die Jury zu überzeugen. Die Musik wählt der DJ ganz nach Lust und Laune aus. Freestyle und Improvisation sind gefragt. „Das ist die reine Hip-Hop-Kultur“

„Da kann man sich nicht so gut vorbereiten“, sagt Jenny Preuß. Sie übt mit ihren Tänzerinnen bestimmte Battle-Taktiken. Ob House, Funk oder Hip-Hop – jede Musik hat ihren eigenen Rhythmus. Dazu proben sie gewisse „Routines“, also bestimmte Schritte und Bewegungen, die die Tänzer dann frei kombinieren können. Das ist gar nicht so einfach: Die Hip-Hop-Tänzer müssen in Sekundenschnelle die Musikrichtung erkennen, den passenden Tanzstil auswählen – und natürlich den Beat treffen.

„Das ist etwas ganz anderes als eine Meisterschaft“, erklärt Jenny Preuß den Reiz eines Battles. Hier komme es nicht auf die Synchronität, eine ausgefeilte Choreografie oder das Outfit an. „Nur der Moment zählt“, sagt die Trainerin. Wer in diesem Moment der bessere ist, kommt weiter.

Die Resonanz ist gut. Bislang haben sich schon verschiedenen Tanzschule aus der Region angemeldet, aber auch Tänzer aus Österreich und der Schweiz wollen ihr Können zeigen, freut sich die Tanzlehrerin. Kurzentschlossene können sich auch am Sonntag noch anmelden.

Nervös sind die Tänzerinnen und Tänzer vom Tanzhaus Lindau nicht – noch nicht. Für einige ist das der erste größere Auftritt, andere tanzen schon länger zusammen. Jeder darf mitmachen, die Teams werden nicht nach Können getrennt, betont Jenny und ergänzt: „Die Tänzer wachsen dadurch zusammen.“

Die „Lindau Dance Jam Volume 2“ findet am Sonntag, 16. Oktober, im Club Vaudeville statt. Beginn ist um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.