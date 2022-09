Hintere Insel: Stadtheimatpfleger Uli Kaiser verteidigt den Rahmenplan

Über die künftige Entwicklung der Hinteren Insel wird im Vorfeld des Bürgerentscheids heftig diskutiert. Jetzt meldet sich auch Stadtheimatpfleger Uli Kaiser zu Wort. Er fasst in einer Pressemitteilung noch einmal die wichtigsten Entscheidungen zusammen und nimmt Stellung zum Ratsentscheid Hintere Insel.

Als die Stadt Lindau im Jahr 1999 den Parkplatz auf der Hinteren Insel vom Freistaat Bayern kaufte, sei es erklärtes Ziel gewesen, diese Fläche irgendwann zu „vergolden“, schreibt Uli Kaiser, der viele Jahre für die Bunte Liste im Lindauer Stadtrat war, in einer Pressemitteilung. Spätestens nach 20 Jahren, wenn der Freistaat nicht mehr am Gewinn beteiligt werden muss, sollten die Flächen verkauft werden.

„Kommune kann nur wenig regeln“

Vielen sei nicht klar, wie wenig eine Kommune tatsächlich regeln kann, schreibt Uli Kaiser. „Wir können nicht verhindern, dass Menschen sich zur Geldanlage eine Wohnung auf der Insel kaufen und diese dann leerstehen lassen.“ Selbst die Einschränkung von gewerblich vermieteten Ferienwohnungen in der Stadt sei nur mit einem gewaltigen Aufwand und einem neuen Bebauungsplan möglich gewesen.

„Vorbildlicher Planungsprozess“

Die Stadt sah sich in den vergangenen 20 Jahren mit einem stetig steigenden Rückgang von Mietwohnungen auf der Insel konfrontiert. Weniger Einwohner, weniger Geschäfte des täglichen Bedarfs und steigende Mieten: „Mit diesen Problemen konfrontiert, hat der Stadtrat in den vergangenen 15 Jahren einen vorbildlichen Planungsprozess auf den Weg gebracht“, ist Kaiser überzeugt.

Mit der Entscheidung zur Gartenschau 2021 sei der für viele „schmerzliche Wegfall“ des großen Parkplatzes beschlossen, aber auch in einem Wettbewerb die zukünftige Bebauung skizziert worden. Schon vor der Auslobung des Wettbewerbes habe es eine breit angelegte Bürgerbeteiligung gegeben.

Die Jury kürte den Entwurf vom Büro Loidl aus Berlin zum Sieger. „Diese Planung kam den in der Beteiligung mit den Bürgern festgelegten Zielen am nächsten“, schreibt Kaiser. Die Entwürfe seien erneut einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt worden. Kaiser lobt ausdrücklich die Verwaltung: „Kay Koschka und das Bauamt leisteten nach Jahrzehnten des Stillstandes eine vorausschauende Stadtentwicklungsplanung.“

Der Rahmenplan als Kompromiss

Parallel rang der Stadtrat um Festlegungen für den Rahmenplan. Die Räte beschlossen, dass die städtische Fläche nicht dem Immobilienmarkt zur Verfügung gestellt wird. Erst als der erste Teil des Rahmenplans mit dem Gartenschaugelände schon umgesetzt war, regten sich Gegenstimmen.

Uli Kaiser (Foto: Christian Flemming)

Uli Kaiser bezeichnet die Forderung nach einem großen Park als „populistisch“ und verweist darauf, dass in den kommenden Jahren eine zweite große Parkanlage hinter der Eilguthalle entstehen werde. Einen Bürgerentscheid anzustreben, sei das gute Recht der Kritiker, betont Kaiser. „Wenn die Initiatoren aber wie bisher keine Lösungsvorschläge bieten können, um die Ziele des Rahmenplans zu erreichen, wird die Aktion ins Leere laufen.“

Zum Abstimmen gehen und die Zukunft mitgestalten

„Wie oft in letzter Zeit, zeichnet sich in der Politik die Schwierigkeit ab, denjenigen, die hier schon lange wohnen und leben, Veränderungen zuzumuten, die erst den nächsten Generationen zugute kommen“, schreibt Kaiser. Aber nur so könne eine vorausschauende Stadtentwicklung gelingen. Er fordert daher die Jungen auf, an der Abstimmung teilnehmen und ihre Zukunft in Lindau aktiv mitgestalten.