Hilfswerk Bodensee sucht Einsatzfahrzeuge und Stromgeneratoren für die Ukraine

Was zunächst als einmalige Aktion gedacht war, hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Ukrainehilfe entwickelt: Das Hilfswerk Bodensee. Längst mit Vereinsstatus ausgestattet, haben die Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr eine Reihe von Hilfstransporten an die ukrainische Grenze gefahren, aber auch in die Ukraine gebracht. Sie haben auch Geflüchtete aus Sammellagern mit an den Bodensee gebracht, sofern deren Unterbringung gesichert war. Letzteres hat sich zwar beruhigt, aber Hilfe für das kriegsgebeutelte Land ist nach wie vor dringend notwendig.

Auch in der Ukraine ist mittlerweile die Weihnachtszeit angebrochen, nur von Frieden oder gar einem Fest der Liebe ist in dem vermeintlichen Bruderland Russlands wenig zu spüren, Putin führt nach wie vor einen Angriffskrieg, der sich vor allem gegen die zivile Bevölkerung richtet, zerstört die Infrastruktur und die Energieversorgung. Daher ist auch das Hilfswerk Bodensee um Aurel Sommerlad und Maren Riekmann auch in diesem Punkt aktiv, Hilfe zu organisieren.

Energie und Fahrzeuge für den Osten

Der Fokus liegt dabei aktuell auf Stromgeneratoren, aber auch auf Fahrzeugen für den Osten der Ukraine. Es werden dringend Krankenwagen benötigt, und zwar möglichst geländetaugliche. Denn die Straßen im Osten der Ukraine sind durch den Krieg in verheerendem Zustand, so dass gewöhnliche Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchkommen. Dafür ist das Hilfswerk auf Hilfe und Spenden angewiesen, ebenso wie bei der Beschaffung der Ausrüstung für diese Fahrzeuge. Nach wie vor willkommen sind in der Ukraine haltbare Lebensmittel, Medikamente, Verbandsmaterial und nicht zuletzt Erste-Hilfe-Taschen, kurz IFAKs.

„Unsere Hilfe gilt neben dem Kinderheim in der Nähe von Lwiw mehr und mehr dem Osten der Ukraine“, berichtet Vereinsmitbegründer Aurel Sommerlad. Was für den kleinen Verein auch bedeutet, dass er für Hilfstransporte dorthin auf geländegängige Fahrzeuge angewiesen sein wird. Zwar ist das Netzwerk erstaunlich gut ausgebaut. Kontaktpersonen und kooperierende Organisationen wie Youkraine aus Wien sind regelmäßig in der Ukraine unterwegs, um mit Hilfsgüter in Richtung Front zu bringen. Ob das aber in absehbarer Zukunft reicht, ist fraglich.

Spenden werden weniger

Inzwischen scheint Putins Strategie, den Krieg so in die Länge zu ziehen, dass die Länder, die die Ukraine derzeit unterstützen, irgendwann des Themas müde werden, in Teilen der Bevölkerung zu funktionieren. Denn private Spenden fließen immer weniger in die Kassen der Hilfsorganisationen. Deren Handlungsfähigkeit ist dadurch mehr und mehr von Großspenden abhängig. „Wir werden noch lange helfen müssen, selbst wenn der Krieg – und das hoffentlich bald – vorbei sein wird“, sagt Sommerlad. Er und die anderen Ehrenamtlichen des Hilfswerks Bodensee sind bereits dabei, neue Konzepte zu entwickeln, um die ukrainische Bevölkerung weiter zu unterstützen.