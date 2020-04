Hilfsangebote aus dem Internet kommen gut an

Dank der Hilfe-Gruppe „We Care“ haben viele Lindauer erfolgreich eine helfende Hand gefunden. Wer bei etwas Unterstützung braucht, meldete sich bisher bei Organisator Simon Gries, der dann an Freiwillige weitervermittelte. Das ist nach wie vor auch telefonisch noch möglich. Jedoch bekommen Menschen, die bei „We Care Lindau“ nach Hilfe suchen, jetzt ganz einfach einen Überblick über Helfer, die im Umkreis wohnen: Auf einer Karte bei Google Maps sind Freiwillige auf einen Blick zu finden. Es ist sogar zu sehen, welche Art von Hilfe sie anbieten.

Nutzer haben die Karte bereits über 1250 Mal aufgerufen und können sie nach Kategorien filtern. „Wenn jemand beispielsweise ein Angebot zur Kinderbetreuung sucht, kann er die anderen Kategorien ausblenden“, beschreibt Markus Krause auf Facebook. Dort hat „We Care Lindau“ schon 1300 Mitglieder.

„Google bietet fantastische Möglichkeiten“, sagt Markus Krause. Der Lindauer hat technische Kommunikation studiert und nutzt seine Fähigkeiten, um das Projekt zu unterstützen. Durch die steigende Nachfrage nach einem übersichtlichen System kam ihm die Idee mit der Karte. An nur einem Wochenende habe Krause die Ursprungsversion fertiggestellt. Nun erneuert er alle zwei Tage die Datenbank. So ein Update dauert eine Dreiviertelstunde. „Der Aufwand ist für mich überschaubar“, sagt der 35-jährige Informationsmanager.

Auf Google Maps sind Name, Telefonnummer, Mail-Adresse oder das Facebook-Profil eines Helfers zu sehen. „Falls Freiwillige ihre Angaben nicht oder nur teilweise auf der Karte veröffentlichen wollen, ist das kein Problem.“ Sie sind dann zwar registriert und können von den Organisatoren vermittelt werden, sind aber nicht oder mit weniger Angaben auf der Karte zu finden.

Um die dafür nötigen Daten zu generieren, müssen sich Freiwillige in einem Online-Formular registrieren. Diese Angaben erscheinen dann in einer internen Excel-Tabelle, welche die Grundlage für die Google-Karte darstellt. Dieses Formular habe er angelegt, um „Hilfen standardisierter anzugeben“, so Krause. Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten. Personenbezogene Angaben sind freiwillig. Auszufüllen sind Felder mit dem Namen und dem Alter. Das Alter deshalb, „um verschiedene Plausibilitäten abzuchecken“. Ein 17-Jähriger könne zum Beispiel kein Auto fahren und wer über 65 sei, gehöre zu den Risikogruppen. Eine weitere Angabe ist der Besitz eines Autos.

Auf die Frage: „Wie möchtest du helfen?“, gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten: Einkaufen, Gassi gehen, Gespräche, Kinderbetreuung oder Kochen. Helfer können ihren Standort angeben, von wo aus und in welchem Umkreis sie agieren möchten. Dadurch sind sie als Punkt auf der Karte sichtbar. Es gibt zudem eine detaillierte Übersicht über die Wochentage und den Zeitraum, an denen sie ihre Hilfe anbieten wollen. Am Schluss des Formulars erscheint eine Datenschutzerklärung für die Registrierung bei „We Care Lindau“.

Um juristisch abgesichert zu sein, hat Simon Gries dafür extra mit einem Juraprofessor gesprochen und mit Markus Krause aus einem Datenschutzgenerator im Internet die Texte für die „We Care“ Datenschutzerklärung erstellt. „Blinder Aktionismus bringt nichts, denn Persönlichkeitsrechte sollten trotz der Euphorie helfen zu wollen, geachtet werden“, begründet Krause diesen Aufwand. Ein weiterer Pluspunkt zum Datenschutz ist, dass die Karte nur über einen Link aufrufbar ist und die Formulardaten im privaten Google-Konto von Markus Krause gespeichert sind. „Und wenn diese Krise vorbei ist, lösche ich alles wieder.“

Dass die Karte nützlich ist, bestätigt Sabine Schuster. Eine ältere Dame aus Lindau hat sie mit dem Link zu Google Maps unter der Kategorie Einkaufen gefunden und angerufen. „Hut ab, wie die Dame mit diesem Medium umgeht“, sagt Schuster und geht nun regelmäßig für die Frau einkaufen.

Auch die 27 Jahre alte Katrin Stöhr ist auf der Karte zu finden. Sie und ihre Mitbewohner haben sich über das Formular registriert und helfen „immer mal wieder, wenn wir Zeit haben.“ Für Astrid und Horst Bildstein hat sie Lebensmittel im Feneberg eingekauft. Beide sind 84 Jahre alt und sehr zufrieden mit ihrer Hilfe. Die Übergabe von Einkaufszettel und Geld fand über ein Fenster statt. „Sie hat verschiedene Lebensmittel für uns gekauft“, sagt Astrid Bildstein. Den Einkaufskorb hat Stöhr dann im Treppenhaus abgestellt und sich mit „gutem Sicherheitsabstand mit dem Paar unterhalten.“

Und sie hat einen Tipp für die Helfer: „Es ist wichtig, die Einkaufsliste zu besprechen, denn viele wünschen sich ganz bestimmte Produkte.“ Auch rät sie, alternative Marken aufzuschreiben. Denn sie habe die Erfahrung gemacht, dass der Reis, den sie kaufen sollte, ausverkauft war.

Markus Krause hat mit den Angaben aus dem Formular mehrere Statistiken erstellt. Diese zeigen, dass fast die Hälfte der registrierten Helfer zwischen 31 und 50 Jahre alt ist. Die 18- bis 30-Jährigen machen etwa ein Drittel aus. Alle helfen am liebsten freitags, gefolgt von montags und mittwochs. Und über Dreiviertel besitzen ein Auto.

Dass es sich auch Helfer ohne Auto nicht nehmen lassen zu helfen, zeigt die Lindauerin Sylvia Roth. Die Mutter von sechs Kindern hat schon mehrere Male mit ihrem Fahrrad für Ältere aus einer Risikogruppe eingekauft. Einer Frau aus Zech hat sie Medikamente aus der Apotheke besorgt. Und für ein Ehepaar aus Aeschach ist sie auf größere Fahrradtour gegangen. „Wir haben in den Geschäften, in denen wir sonst einkaufen gehen, für sie telefonisch vorbestellt“, sagt der 80-Jährige über sein Vorgehen. Dadurch war Roth nicht lange unterwegs und schnell nach dem Metzger beim Bäcker und vom Biomarkt wieder zurück. „Jetzt haben wir alles was wir brauchen und kommen gut zurecht.“ Seine Frau ist 70 und hat darauf geachtet, Abstand zu Sylvia Roth zu halten. Das Geld hat sie ihrer Helferin über eine Wanne gereicht. „Wir sind glücklich und rufen sie nächste Woche wieder an.“

Für ihren Einsatz sind die Menschen ihr sehr dankbar. Sylvia Roth nutzt die Gelegenheit zu helfen aber auch für sich selbst: „So komme ich mal raus.“ Auf einer Einkaufstour hat sie ein Foto am Hafen gemacht. Es war mittags um 13 Uhr und alles sei menschenleer gewesen. „Das war schon sehr, sehr merkwürdig“, erzählt sie. Aber sie genieße das gerade, denn sie mag den Trubel nicht so.