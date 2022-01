Hilfsaktion der AWO und Familienstützpunkt Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Jahreswechsel startete die Arbeiterwohlfahrt Lindau, diesmal gemeinsam mit dem Familienstützpunkt Lindau, eine Hilfsaktion für Familien, die sich unverschuldet in einer Notlage befinden. Seit vielen Jahren eine Aktion, die direkt den Bedürftigen zugutekommt. Der Ortsverein Lindau der AWO hat eine Gesamtsumme von 2000 Euro zur Verfügung gestellt.

Ortsvereinsvorsitzender Norbert Kolz freut sich, dass der Familienstützpunkt Lindau gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt diese Hilfsaktion durchführt. Beide sozialen Einrichtungen erkennen eine Zunahme der Not in der Gesellschaft und setzten sich dafür ein, diese Notlagen schnellstmöglich und unbürokratisch zu lindern. Als großer Dachverband der sozialen Wohlfahrtspflege stellt die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO genannt, fest, dass es oft die alltäglichen Dinge des Lebens sind, die fehlen und mangels finanzieller Ausstattung nicht angeschafft werden können. Dabei geht es nicht um Luxus- oder reine Konsumgüter im Sinne von Genuss, sondern um Grundbedürfnisse. Das hier besonders Familien mit Kindern darunter leiden, versteht sich von selbst, so Norbert Kolz von der AWO Lindau. „Wir helfen, wo wir echte unverschuldete Not sehen und uns die Satzung diese Hilfe auch erlaubt“, so Kolz.

Für die AWO gingen Hanne Bayer und Heidi Horn persönlich zu den Familien, um die Geldbeträge zu übergeben. Beim Familienstützpunkt Lindau waren Daria Ehrmann und Karin Stark für die Verteilung der Gelder zuständig.