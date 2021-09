Hilfe in leichter Sprache für Bundestagswahl

Ein Wahl-Hilfe-Heft in leichter Sprache soll die Teilnahme an der Bundestagswahl am 26. September erleichtern. Herausgegeben haben es der Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Holger Kiesel, und die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. „Unser Wahl-Hilfe-Heft bietet jeder wahlberechtigten Person jede Menge hilfreiche und verständliche Informationen und praktische Unterstützung rund um den gesamten Wahlvorgang“, sagt Kiesel.

Informationen zur Bundestagswahl in Gebärdensprache gibt es auf der Webseite des Bundestags. Wahlschablonen für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung können beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund bestellt werden. Das Wahl-Hilfe-Heft ist als Druckexemplar bei der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit erhältlich. Als barrierefreie PDF-Datei kann man sie im Internet herunterladen.

Informationen im Internet: behindertenbeauftragter.bayern.de