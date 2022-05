Hilfe für Helfer und Helferinnen

Oft wollen Menschen anderen Zeitgenossen helfen und geraten dabei selbst an ihre Grenze. Darauf weist die Trainerin und Mediatorin Christine Schmidt aus Wangen hin. Deshalb möchte sie Helferinnen und Helfern, die Unterkünfte für geflüchtete Menschen zur Verfügung stellen oder als Dolmetscher tätig sind, bei Bedarf kostenlose Unterstützung anbieten. Sie schreibt in einer Mitteilung: „Menschen in ihrer Not aufzunehmen, eigenen Wohnraum bereitzustellen, den Alltag zu teilen, praktische Hilfe zu leisten, mitfühlend und solidarisch zu sein – all das ist ein unschätzbar wertvoller Beitrag. Dafür braucht es jedoch eine gewisse innere Stabilität, Klarheit im Kontakt und Abgrenzung. Nur so kann die Belastung, kann die Belastung, die es auch bedeutet, gut ausbalanciert werden. Dazu kommt, dass wir durch die Trauer, den Schmerz und die Traumatisierungen der Menschen in unserer unmittelbaren Nähe berührt werden und in Resonanz gehen - mehr als uns lieb ist. Mit der eigenen emotionalen Betroffenheit umzugehen, ist nicht leicht. Da braucht es eine große Portion Selbst-Fürsorge und Selbst-Empathie aber auch konkretes Handwerkszeug für das Miteinander.“

Im kirchlichen Zentrum kiez neben der Christuskirche, in der Anheggerstraße 24, bietet Christine Schmidt nach den Pfingstferien professionelle Hilfe in offenen Gruppen an. Jeweils dienstags von 19 bis 21 Uhr geht es laut Schmidt um den achtsamen Austausch, die stärkende Verbindung unter Gleichgesinnten, empathische Unterstützung, praktische Selbstfürsorge und konkretes Konfliktcoaching. Da die Gruppen auf zehn Personen begrenzt sind, bittet die Mediatorin um vorherige Anmeldung. E-Mail: c.schmidt@zwischen-menschliches.de oder Telefon 07528 / 9 27 93 48.