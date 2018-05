„Hilfe für Frauen in Not“ hilft auch Männern in Not

Frauen in Not durch häusliche Gewalt – gibt es das überhaupt in unserem schönen, beschaulichen Landkreis Lindau? Auf dieser Insel der der Glückseligkeit? Sind da wirklich Frauenhäuser nötig? Es gibt sie. Und: Ja, es sind Schutzwohnungen nötig.

Im vergangenen Jahr haben 93 Frauen eine der beiden Notrufnummern im oberen und unteren Landkreis gewählt. Es waren in der Hauptsache deutsche und türkische Frauen, die angerufen haben. Unter diesen 55 telefonischen Erstkontakten in Lindau (2016 waren es 69) und 38 in Lindenberg (2016 waren es 23) waren aber auch Frauen mit polnischer, italienischer, indischer, thailändischer, kenianischer, kroatischer und ungarischer Staatsangehörigkeit dabei, berichtet Claudia Donné, seit acht Jahren Vorsitzende des Vereins „Hilfe für Frauen in Not für den Landkreis Lindau“, bei der Hauptversammlung im Gemeindehaus der Aeschacher St.-Ludwig-Kirche. Aus den telefonischen Erstkontakten – so heißt es, wenn sich eine Frau in Not erstmals am Telefon meldet – haben sich in Lindau 19 persönliche Beratungen und eine Aufnahme in die Schutzwohnung ergeben, in Lindenberg acht persönliche Beratungen und sechs Aufnahmen in die Schutzwohnung. Zwar habe es 2017 zumindest keine dramatischen Fälle gegeben, dennoch waren die Schutzwohnungen in Lindau und Lindenberg an insgesamt 239 Tagen belegt.

Verein erfüllt große Aufgabe

Hinter diesen nüchternen Zahlen stecken Frauen- und Kinderschicksale. Denn bevor eine Frau aus ihrem persönlichen Lebensumfeld, aus ihrem Zuhause, in eine Schutzwohnung flüchte, müsse schon viel passiert, und vor allem die Gefahr der erneuten Gewalt allgegenwärtig sein. Seltener seien es Männer, die Opfer häuslicher Gewalt werden – aber auch das komme vor, und auch denen werde selbstverständlich geholfen. Es sei oft ein langer Leidensweg, ehe sich eine Frau entschließe, sich überhaupt zu wehren, sprich, sich Hilfe zu holen. Viele schämen sich, denken, sie selbst seien schuld an ihrer menschenunwürdigen familiären Situation. Sie isolieren sich und verstecken Verletzungen und blaue Flecken. Die häusliche Gewalt zeige sich in seelischen und körperlichen Misshandlungen, in der Herabwürdigung der Person, in Beschimpfungen, Drohungen, Schlägen und sexuellem Missbrauch. Auch die Kinder seien oft die Leidtragenden und dieser Gewalt hilflos ausgeliefert. Welche psychischen und physischen Folgen diese Traumatisierungen haben, könne man in seinen schlimmsten Albträumen nur erahnen.

Werner Schönberger, in Vertretung für Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker, lobt die bewundernswerte, ehrenamtliche Arbeit des Vereins, der seine große Aufgabe, den Frauen und Kindern beizustehen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, mit echter Nächstenliebe erfülle.

Der Verein „Hilfe für Frauen in Not für den Landkreis Lindau“ wurde vor 32 Jahren von Helga Hasenritter (heute Ehrenvorsitzende) ins Leben gerufen. Er hat aktuell 138 Mitglieder, davon 21 aktive, die mit unterschiedlichem Zeitbudget den von häuslicher Gewalt bedrohten oder längst zum Opfer gewordenen Frauen jederzeit, mit viel Lebenserfahrung, Herz und Verstand professionelle Hilfe leisten. 1100 Stunden waren das 2017 insgesamt, aber dazu kommen noch 5840 Stunden Bereitschaftsdienst.

Dabei werde gemeinsam nach individuellen Lösungen aus den Notlangen gesucht und bei Bedarf Schutz und Zuflucht, sprich anonyme Unterkunft, gewährt. Die Frauen werden auf Wunsch bei der weiteren Planung ihres Lebens und im Umgang mit Behörden und Hilfsorganisationen unterstützt und auch nachbetreut. Dabei arbeitet der Verein eng mit Institutionen wie der Polizei, dem Jugendamt, dem Arbeitskreis „Wege aus der Gewalt“, dem Verein „Weißer Ring“, Rechtsanwälten, dem Gericht, der Stadt und dem Landratsamt zusammen. Für den unteren Landkreis sei die personelle Situation aktuell relativ entspannt, „aber für den oberen Landkreis suchen wir dringen Frauen, die uns unterstützen wollen“, appelliert Claudia Donné.

Einige der Mitglieder sind schon seit vielen Jahren aktiv und unermüdlich dabei, haben schon viele menschliche Tragödien erlebt. „Trotzdem wird unsere Arbeit nie zum Alltag. Jedes der schrecklichen Frauen- oder Kinderschicksale ist ein Einzelfall. Daran kann man sich nicht gewöhnen, oder sich abhärten“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Dass die Arbeit im Verein so gut und so lange schon funktioniere, liege unter anderem am sehr menschlichen Miteinander. „Nur in einem guten Team können wir etwas erreichen, und den Frauen in Not professionell helfen.“

Hasenritter hat nicht weggeschaut

Margarete Mader, in Vertretung für Landrat Elmar Stegmann, erinnerte daran, wie Helga Hasenritter bei ihrer damaligen Arbeit bei einer Krankenkasse über Meldebögen von Frauen gestolpert sei, die angeblich immer wieder die Treppe hinunter gestürzt seien und deshalb Notarzt oder Krankenwagen benötigt wurden. „Helga Hasenritter hat das Herz auf dem richtigen Fleck: Sie hat die Vorfälle nicht einfach abgeheftet sondern hingeschaut, und hinterfragt. Und herausgefunden, dass Lindau doch nicht die ganz heile Welt ist. Sie hat gesehen, dass Hilfe nötig ist, und hat die richtigen Wege eingeleitet. „Ich hatte keine Kinder“, sagt die so Geehrte. „Die Hilfe für Frauen in Not wurde zu meinem Kind.“