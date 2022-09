Hilfe bei akuten und chronischen Knie- und Schulterschmerzen

Dr. Christian Conzelmann, Chefarzt für Arthroskopische Gelenkchirurgie und Sportorthopädie an der Asklepios Klinik Lindau und Leitender Arzt des CCO Lindau, hält am Donnerstag, 29. September, ab 19 Uhr in der Asklepios Klinik Lindau seinen Vortrag über den derzeitigen Stand der nicht-operativen und operativen Therapiemöglichkeiten bei Schmerzen und Verletzungen am Knie- und Schultergelenk. Die Informationsveranstaltung richtet sich an Patienten, Betroffene und Interessierte. Der Eintritt ist frei.

Der Veranstaltungsraum bietet ausreichend Platz, um einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten. Bitte tragen Sie während der ganzen Veranstaltung eine FFP2 Maske. Die Anzahl der Besucher ist auf maximal 30 Personen begrenzt.

Die Besucher werden bei Ankunft um einen negativen Schnelltest (vom Testzentrum) nicht älter als 24 Stunden oder einen PCR Test nicht älter als 48 Stunden gebeten und sich bei Ankunft und Verlassen die Hände zu desinfizieren.

Im Anschluss an die Ausführungen des Referenten wird es ausreichend Gelegenheit für Fragen an den Experten geben.