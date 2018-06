Hier können bis zu 1000 Menschen leben

Den größten Diskussionsbedarf zwischen Stadt und Bahn gibt es sicherlich wegen des möglichen neuen Baugebiets in Reutin, im Bereich zwischen den Schienen und der Ladestraße. Stadtplaner Gunther Laux hat die ganze Bandbreite der Möglichkeiten aufgezeigt. Er hält eine komplette Grünfläche, in der es höchstens Sportplätze oder ähnliche Freizeiteinrichtungen gibt ebenso für denkbar wie eine Siedlung mit großen Wohnblocks, in denen 1500 oder mehr Menschen leben.

Die Bahn wird sich gegen das komplette Grün wehren, die Stadträte geben nie ihr Einverständnis für die riesigen Wohnblocks. Also werden sich beide Seiten irgendwo in der Mitte einigen. Auch dafür hat Laux Pläne vorgelegt. Er hält ein Viertel mit großen Stadtvillen für denkbar, die aber entsprechend teuer wären. Aber auch Doppel- und Reihenhäuser sowie Geschosswohnungen, die beispielsweise die GWG errichten könnten, seien an dieser Stelle nahe zum Bahnhof möglich.

In diesem Fall reden Stadt und Bahn von bis zu 500 Wohnungen, in denen bis zu 1000 Menschen wohnen werden. Wobei das sicher einige Jahrzehnte dauern wird. Denn so groß ist der Bedarf an Wohnungen in Lindau derzeit dann doch nicht.

Die Idee eines Parkhauses in dieser Siedlung kommt in diesen Plänen übrigens nicht mehr vor. Auch eine neue Durchfahrtstraße von der Autobahn kommend über die Schienen hinweg und weiter zur Insel halten Stadt- und Verkehrsplaner nicht für sinnvoll. Klar ist, dass die alten Lagerhallen an der Ladestraße verschwinden sollen. Die Ladestraße selbst soll zum Geh- und Radweg werden. Der Autoverkehr für die neue Siedlung soll auf einer neuen Straße in Nähe der Schienen verlaufen. Diese soll als Rettungsweg auch weiter in Richtung Insel führen. Rettungswagen können sich dann den Weg freischalten, während Poller anderen Autos den Weg versperren.