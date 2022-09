Schwäbische Sterne: Hier gibt es den besten Cappuccino in der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #45 schauen wir uns die besten Orte für Cappuccino in der Region an.

Hier gibt es den besten Cappuccino in der Region

ausgewählt und bewertet von Redakteurin Ronja Straub, Kaffee-Liebhaberin und auf der Suche nach biologischen und fairen Alternativen.

Er darf nicht zu bitter schmecken, aber auch nicht zu wässrig. Außerdem muss der Schaum perfekt sein. Das ist gar nicht so einfach. Um den perfekten Cappuccino in der Region zu finden, habe ich ein bisschen gebraucht. Es gibt ihn nicht an jeder Ecke. Diese drei haben eine Platzierung bei den Schwäbischen Sternen aber definitiv verdient.

Das macht einen guten Cappuccino aus:

1. Ein gut gemachter Espresso ist wichtig

Zum einen geht es um den Geschmack des Espressos. Besonders gut wird er, wenn er aus einer Siebträgermaschine kommt. Denn wegen des hohen Drucks, mit dem das heiße Wasser durch den Siebträger fließt, nimmt es ein kräftiges Kaffeearoma an. So werden auch nur wenige Bitterstoffe aus dem Kaffee herausgelöst.

2. Die Latte-Art

Cappuccino trinken muss ohne Löffel funktionieren. In der aufgeschäumten Milch dürfen auf keinen Fall zu viele Luftblasen sein. Die Konsistenz sollte ähnlich sein wie die von flüssigem Speiseeis. Als Tipp: Hafermilch schmeckt prima im Cappuccino und hat einen geringeren Co2-Fußabdruck im Vergleich zu Kuhmilch.

Ist dann auch noch eine schöne „Latte Art“, also eine Tulpe oder ein Herz in die Milch eingezogen, schmeckt der Cappuccino umso besser.

3. Die Herkunft der Bohnen

Trinkt man Kaffee mit gutem Gewissen, schmeckt er besser.

In der Kaffeeindustrie kommt es oft zu Ausbeutung der Kaffeebauern. Fast der komplette Kaffeeanbau findet in Entwicklungsländern statt. Konsumiert wird der Kaffee hauptsächlich in Industrieländern. Bei den Bauern kommt nur ein geringer Anteil des Gewinns an. Deshalb ist es wichtig, auf fairen Handel von Kaffee zu achten. Am besten bei der Rösterei nachfragen. Siegel helfen bei der Transparenz.

Und das sind nun meine Favoriten für den besten Cappuccino in der Region:

1. Das Muni-Café in Lindau

Sie haben ihren Traum vom eigene Kaffeeunternehmen wahr gemacht: Im Lindaupark betreiben Julian und Jena Krause ein Café mit Verkaufsraum und Rösterei. (Foto: Ronja Straub)

Zwei Jahre betrieben Julian und Jena Krause ein Café in London. Dann kehren sie der Metropole den Rücken zu und ziehen nach Lindau, der Heimat von Julian Krause. Mittlerweile betreibt er gemeinsam mit seiner Ehefrau das Muni-Café im Lindaupark.

Besonders gut ist die Latte-Art bei diesem Cappuccino. Gemeinsam mit der cremigen Konsistenz ein wahrer Genuss.

Das Ehepaar achtet auch auf fairen Handel. Die Bauern, von denen sie ihre Bohnen aus Brasilien, Tansania oder Äthiopien beziehen, kennen sie fast alle selbst.

Ihr Kaffeeunternehmen gegründet haben Julian Krause und seine Frau schon vor einigen Jahren in London, dort lebten sie auch und hatten ein kleines Café, in dem auch schon Daniel Radcliffe seinen Kaffee trank.

Ein Cappuccino kostet im Muni-Café 3 Euro. Die Bohnen gibt es dort auch zu kaufen.

2. Das Kaffeerad aus Ravensburg

Johannes Kazmaier und Renate und Zita Steinle mit ihrem Kafferad. Dort stellen sie einen der besten Kaffees in der Region her. (Foto: Sudpol)

Das Kaffeerad von Johannes Kazmaier und Zita Steinle kennt man vom Ravensburger Wochenmarkt. Aktuell können sie dort nicht stehen, hoffen aber, dass sich das bald wieder ändert.

Der Cappuccino bei Sudpol schmeckt besonders aromatisch und kräftig. Wer ihn trinkt, will sofort mehr davon haben.

Zu finden ist Sudpol in seinem Atelier in der Spohnstraße in Ravensburg an folgenden Events:

08. Oktober Kürbis, Coffee & Kuchen

13. November Coffee meets „Heiße Inge“

03. Dezember Kaffee & Lebkuchenmilch

Und bei Messen in Münsingen, wie der Jagdmesse vom 16. bis 18. September.

Ein Cappuccino kostet bei dem Kaffeerad 3,50 Euro.

3. Der Kaffeeladen in Meersburg

Wichtig für einen guten Cappuccino ist der perfekte Schaum und eine schöne Latte Art. (Foto: Lisamarie Haas)

Der dritte Platz geht an den Kaffeeladen Pop in Meersburg. Mitten in der historischen Innenstadt an einer Steige liegt der kleine Laden. Man erlebt dort eine Mischung aus Einkaufen und Kaffeetrinken. Neben Kaffeebechern und anderem Zubehör kann man auch verweilen und einen Cappuccino genießen. Der zeichnet sich darin aus, dass er besonders cremig und trotzdem vollmundig ist.

„Ein Café, in dem wir selber gerne essen, trinken und einkaufen würden“, schreibt Inhaberin Roxana Pop auf der Internetseite.

Der Cappuccino kostet 2,90 Euro.

Geöffnet ist das Café von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Das sind Tipps für einen gelungenen Kaffee zu Hause von Julian Krause vom Muni-Café in Lindau.

Hier gibt's den leckersten Cappuccino –die Empfehlungen unserer Follower auf Instagram

Die Region hat laut unseren Followern eine Vielzahl an Orten zu bieten, wo wahre Italien-Stimmung dank eines vorzüglichen Cappuccinos aufkommt. 74 Userinnen und User (Stand: 26.09.2022,13:00 Uhr) haben abgestimmt, wo sie am liebsten einen Cappuccino schlürfen – und es scheint mit großem Abstand einen klaren Sieger der Herzen zu geben:

Platz: Badhaus Café, Blaubeuren Platz: Café Reck, Ravensburg und nero espresso.food.lifestyle, Ravensburg Platz: RIVA Bar & Essen, Ravensburg

Sie sind ganz anderer Meinung als unsere Autorin? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, wo Sie am liebsten Ihren Cappuccino trinken.