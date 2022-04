Ein Heudepot ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf den 14. April, gegen 0.30 Uhr in der Kotterstraße in Hard in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, schließt sie eine Brandstiftung durch eine bislang unbekannte Täterschaft kann derzeit nicht aus. Das Heudepot wurde durch den Brand völlig zerstört.