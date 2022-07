Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss: Mittelschüler werden feierlich verabschiedet

Nachdem in den vergangenen zwei Schuljahren die Feierlichkeiten für die Abschlussklassen coronabedingt an der Mittelschule Lindau nur in kleinem Rahmen stattgefunden haben, konnte die diesjährige Übergabe der Abschlusszeugnisse wieder im großen Stil gefeiert werden. Schulleiterin Marion Zobel überreichte im Pfarrheim St. Josef die Abschlusszeugnisse und blickte aud die Schulzeit der Absolventen zurück.

Besondere Würdigung für sozial engagierte Schülerinnen und Schüler

Begleitet wurde die Feier von der Schulband der Mittelschule. Neben dem erfolgreichen Mittelschulabschluss wurden die Qualifizierenden Mittelschulabschlüsse sowie der Mittlere Schulabschluss für die 10 M vergeben. Vor den Augen der stolzen Eltern sowie Klassenleitungen und Elternbeirat nahmen die Klassen 9a, 9 Ganztag, 9 Praxisklasse und 10 M ihre Abschlüsse entgegen.

Die Jahrgangsbesten und besonders sozial engagierte Schülerinnen und Schüler wurden auch dieses Jahr wieder vom Elternbeirat der Mittelschule gewürdigt. Die Schülerinnen und Schüler wechseln nun in ihre jeweiligen Ausbildungsbetriebe oder weiterführenden Schulen. Dass viele Absolventen versorgt sind, gelang vor allem durch umfassende Berufsorientierung an der Schule, durch die Unterstützung der Jugendsozialarbeit sowie die enge Vernetzung mit regionalen Betrieben und Berufsberatern des Kreisjugendrings. Das Kollegium der Mittelschule Lindau wünscht allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg für ihren weiteren Weg.