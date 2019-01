„Herzlich willkommen in Deutschland“

107 Menschen aus 40 verschiedenen Nationen haben im vergangenen Jahr im Landkreis Lindau die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Bei der offiziellen Einbürgerungsfeier im wunderschönen Rokokosaal hat Landrat Elmar Stegmann die neuen Bundesbürger willkommen geheißen. „Unser Landkreis wird damit immer bunter und vielfältiger, denn jeder von Ihnen bringt andere Erfahrungen und kulturelle Prägungen mit und davon können wir alle nur profitieren“, sagte Stegmann in seiner Rede. Darüber hinaus bürgerte er fünf Menschen während der Festlichkeiten ein.

Im vergangenen Jahr haben sich im Landkreis Lindau 45 Männer und 62 Frauen einbürgern lassen. Die meisten von ihnen, nämlich 13, stammen aus der Türkei, jeweils neun kommen aus Rumänien und Großbritannien und sechs aus Vietnam. Die restlichen kommen aus 36 weiteren Ländern, darunter einige aus europäischen Staaten, wie Italien, Frankreich, Schweden oder der Schweiz oder aber sie stammen aus weit entfernten Ländern wie der Elfenbeinküste, China, Kongo oder Kamerun.

„Es ist Ihre Entscheidung für unser Land, Ihre Entscheidung, deutsche Staatsbürgerin, deutscher Staatsbürger zu werden. Diese Entscheidung ist ein sichtbares, spürbares und schönes Signal für eine gemeinsame Zukunft“, sagte der Landrat in seiner Rede, in der er die Neubürger herzlich begrüßte. Die Entscheidung, eine neue Staatsbürgerschaft anzunehmen, wertete er als ein Zeichen der Verbundenheit mit Deutschland, aber auch dem Landkreis Lindau, in dem die Neubürger ihr neues Zuhause, ihre neue Heimat gefunden hätten. Darüber hinaus verdeutlichte Stegmann auch, dass die neue Staatsbürgerschaft keineswegs bedeute, die eigene Herkunft zu vergessen. „Dass Sie Ihrem Heimatland, dem Land Ihrer Eltern, weiterhin verbunden sind, ändert hieran nichts.“ Wurzeln durch gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Kultur gehörten zu ihrem Leben dazu.

Zudem bedeute deutscher Staatsbürger zu sein, einer freiheitlichen Gesellschaft anzugehören. Und weil im kommenden Jahr die Kommunalwahl ansteht, machte Stegmann auf das „wichtigste Recht des Staatsbürgers“ aufmerksam, nämlich auf das Wahlrecht. Gleichzeitig ermunterte er die Neubürger, sich politisch zu beteiligen. „Unsere Gesellschaft wird davon profitieren, wenn Sie in den politischen Gremien stärker vertreten sind.“

Das fand auch Paolo Mura, der zudem noch auf die demnächst bevorstehende Europawahl aufmerksam machte. Zusammen mit weiteren Mitgliedern des Integrationsbeirates begrüßte der Vorsitzende die neuen Staatsbürger mit tiefgründigen Gedanken über „die Fremden“ von Karl Valentin.

Als Höhepunkt der Feier bürgerte der Landrat Andrea Dutton-Kölbl, Eleni Kaskamanidou, Lijo Cherian Mathew, seine Frau Lineeta Gloria Prakash Job und deren dreijährige Tochter Lyanna Rahel ein. Nachdem sie das Bekenntnis zu Deutschland und der Verfassung ausgesprochen und unterschrieben hatten, und Stegmann ihnen die Einbürgerungsurkunde übergeben hatte, erzählte Dutton-Kölbl ihre Geschichte. So berichtete sie, dass sie vor 46 Jahren nach Deutschland gekommen sei, es aber nie für nötig gehalten habe, sich für die deutsche Staatsbürgerschaft zu entscheiden. „Ich habe Deutschland immer geschätzt, aber ich war EU-Bürgerin“, erklärte sie. Großbritanniens Entschluss zum Brexit brachte sie schließlich zum Umdenken. Während England ihr Mutterland bleibe, sei Deutschland ihre Heimat. Und auch als deutsche Staatsbürgerin „liebe ich England, ich liebe die Queen und ich liebe Fish and Chips“. Gleichzeitig sei sie froh und glücklich in ihrer Wahlheimat, „in the Happy End of Germany“, zu leben.

Froh jetzt überhaupt eine Staatsbürgerschaft zu haben, ist auch die 17-jährige Aysel. Sie erzählt, dass sie zwar in Lindau geboren sei, aber bisher ohne Staatsbürgerschaft gelebt habe. Was sie allerdings gar nicht wusste und erst erfahren habe, als sie sich mit 15 Jahren einbürgern lassen wollte. „Es war ein Kampf, Deutsche zu werden“, fasst sie die beiden letzten Jahre zusammen und erzählt, dass sie eigentlich immer angenommen hatte, Türkin zu sein. Ihre Mutter, eine Türkin, ihr Vater, ein Syrer, hätten sie nach der Geburt weder bei der türkischen noch bei der syrischen Botschaft registrieren lassen.

„Das machte alles etwas kompliziert. Aber jetzt bin ich glücklich, Deutsche sein zu können.“ Vor allem, weil sie nun auch außerhalb der EU, etwa in ihre Traumstadt New York, reisen darf, was zuvor, mit ihrem Pass für Ausländer und einer Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, nicht möglich war. Und sie kann nun auch einen Beruf wählen, der, wie der der Rechtspflegerin, nur Deutschen vorbehalten ist.

Hatte das Blechbläser-Quintett der Musikschule Lindau unter der Leitung von Thomas Spieß die Feier begleitet, läutete das Duo „Boone and Nuh“ den geselligen Teil des Abends ein. Die Sängerin Quynh Nhu Huynh, aus Vietnam stammend, hatte ebenfalls im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und freute sich bei diesem feierlichen Anlass sagen zu dürfen „ich komme aus Deutschland“.