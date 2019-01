Herzlich willkommen in Bodolz

230 neue Bürger sind im Laufe des vergangenen Jahres nach Bodolz gezogen und haben dazu beigetragen, dass die Gemeinde die 3000-Einwohner-Marke wieder überschreitet. 56 von ihnen sind nun der Einladung des Rathauses gefolgt und haben an jenem Empfang teilgenommen, mit dem die Gemeinde ihre Neubürger traditionell offiziell willkommen heißt. Bei einem virtuellen Spaziergang durch die Gemeinde lernten die Neuen nicht nur die ein oder andere Besonderheit kennen, sondern auch so manchen Verantwortlichen der Bodolzer Vereine und Institutionen.

Virtueller Spaziergang durch alle zehn Ortsteile

„Einen Empfang für Neubürger haben wir zuvor noch nicht kennen gelernt. Aber wir finden ihn gut. Er zeigt, dass man willkommen ist, gibt Impulse und man ist gleich abgeholt, was die Vereine und Veranstaltungen betrifft, die es hier gibt“, werden Andi und Claudia Frevert am Ende des offiziellen Teils des Bodolzer Neubürgerempfangs begeistert sagen. Die beiden, die vergangenes Jahr von Wangen in den Bodolzer Ortsteil Bettnau gezogen sind, sind zwei von insgesamt 56 Neubürgern, die heuer der Einladung des Rathauses in das Feuerwehrhaus gefolgt sind. Weil Bürgermeister Christian Ruh verhindert war, führte sein Stellvertreter Bruno Schmidt die „Neuen“ mit allerlei Wissenswerten in die Gemeinde und ihr Gemeindeleben ein.

Und das tat er in bewährter Weise mit einem virtuellen Spaziergang durch alle zehn Ortsteile. Angefangen in Bodolz, beim Rathaus, über die ehemalige Schule, die sich einst im heute einzigen denkmalgeschützten Gebäude der Gemeinde befand, bis hin zur „neuen“ Schule, deren Leiterin Martina Bosert die vielen jungen Eltern, die mit ihren Kindern gekommen waren, gleich einmal für ihre Wohnortwahl beglückwünschte: „Die Bodolzer Grundschule ist eine Dorfschule. Wenn Sie mit Kindern hierher gezogen sind, haben sie eine gute Entscheidung getroffen. Die Gemeinde tut viel für ihre Schule. Nur lernen müssen die Kinder selbst.“ Hier, im Ortskern, lernten die Neubürger auch den gemeindlichen Kindergarten mit seiner Leiterin Simone Zafarana, kennen, das Haus der Generationen mit seinen zahlreichen Möglichkeiten für Jung und Alt, die Gemeindebücherei im Haus Elisabeth mit ihrem Teammitglied Silvia Castin, die Feuerwehr und ihren Kommandanten Thomas Abler, die immer neue Mitglieder, „egal welchen Alters“ sucht, und letztendlich auch die Post, die zwar ein bisschen versteckt liegt, aber immerhin täglich eine Stunde lang geöffnet hat. Und weil im Ortskern eben auch am meisten stattfindet, verweilte der stellvertretende Bürgermeister hier noch etwas länger und stellte die Feste und ihre Protagonisten vor: das Brunnenfest am Brunnen vor dem Rathaus, übers Maibaumstellen, dem Kinderfest, den Kleinkunstabend, bis hin zum Adventsstadelmarkt, der Weihnachtsfeier für Senioren und Weihnachten vor dem Rathaus.

Über Bruggach, den Hermannsberg, Taubenberg, Bettnau und Hochsträß ging es weiter nach Ebnet, jenen Ortsteil, wo die Grenzen zur Nachbarstadt Lindau nur Eingeweihten bekannt ist und wo auch die Bodolzer Kirche St. Johannes steht. Schmid nahm den Besuch bei der katholischen Kirche wiederum zum Anlass, um die komplizierte Pfarreizugehörigkeiten der Bodolzer zu erklären und damit zu begründen: „Die Kirche gehört ins Dorf, aber das haben wir nicht.“ Angekommen im benachbarten Enzisweiler, wo das Einkaufszentrum die Nahversorgung sichert und der BC-Bodolz als größter Verein der Gemeinde zuhause ist. Hatte Angelika Gruber die zahlreichen sportlichen Angebote des Ballspielclubs erläutert, so konnten sich die Neubürger von den Qualitäten der Bläserschule VJBW, deren komplizierten Namen ihr musikalischer Leiter charmant erklärt hatte, beim klassischen Querflötenspiel von Stefan Hilger und Nele Schäfler überzeugen.

Kein Wunder also, dass die Begeisterung der Neubürger über einen solchen Empfang groß war. „Mir hat es sehr gut gefallen, ich kenne so etwas gar nicht. Kompliment“, sagte auch Astrid Lüdtke. Über ihre langjährigen Wohnorte in Spanien und Österreich ist die eigentlich aus Dormagen stammende Nordrhein-Westfälerin zusammen mit ihrem Mann Hans-Jürgen nach Bettnau gezogen. Neben der wunderbaren Gegend schätzen die beiden besonders „die Freundlichkeit der Menschen“. Und es gefällt ihnen in Bodolz derart gut, dass sie für immer bleiben wollen: „Wir haben vor, erst mit den Füßen voraus wieder von hier weg zu gehen.“