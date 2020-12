Herz zeigen: Lindauer spenden 900 Euro

Ein kleiner Freundeskreis hat auf dem Lindauer Markt für die Aktion „Wir helfen“ gesammelt und freut sich nun, dass insgesamt 900 Euro zusammengekommen sind. „Viele, die den Markt besuchten, zeigten Herz. Es klingelte und raschelte in der Spendenbox und die Info für Überweisungsmöglichkeit wurde gerne entgegengenommen“, schreibt Sibylle Gasch. Mit Vergnügen brachten einige Kinder die Stäbe zum Klingen und freuten sich über ein glitzerndes Dankeschön-Sternchen. Dass durch „Wir helfen“ schon seit langem Notleidende in der Region Unterstützung erfahren, wurde in Gesprächen wertschätzend erwähnt, heißt es weiter.