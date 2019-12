Herta sucht neues Zuhause

Die Kaninchenfrau Herta ist im Tierheim im Oktober abgegeben worden, da es in ihrem bisherigen Zuhause zu viele Artgenossen gab. Herta ist eine kastrierte Nagerin, die im Winter drinnen gehalten werden muss. Im Sommer freut sie sich auf ein schönes, artgerechtes, schattiges und trockenes Außengehege. Da sie kastriert ist, könne sie bedenkenlos mit einem Bock gehalten werden – was sie auch freuen würde, denn sie sucht Gesellschaft. Ihre Leibspeise sind neben Karotten und Salat auch Paprika. Geboren ist das Kaninchen im April 2018. Wer Herta ein neues Zuhause geben möchte, der kann sich mit dem Tierheim Lindau unter der Nummer 08382 / 72 365 telefonisch in Verbindung setzen. Foto: Erika Nerb