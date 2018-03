Herrlich charmante Wiener Operette

Eine Bilderbuch-Operette mit ansteckendem Schwung und viel Herz haben am Mittwochabend die Lindauer mit Emmerich Kálmáns unsterblicher Meisteroperette „Die Csárdásfürstin“ erleben dürfen.

Statt in der noch unfertigen Inselhalle hat die Johann-Strauß-Operette Wien im Stadttheater gespielt, wo sie im intimeren Rahmen ihren ganzen nostalgischen Wiener Charme entfalten konnte.

Auch wenn die Tournee schon seit 30 Tagen ununterbrochen lief, war da keinerlei Spur von Ermüdung bei den Akteuren zu spüren. Ein „Märchen für Erwachsene und Kinder“ soll die Operette bleiben, schreibt die Konzertdirektion Schmidtke, die die Produktion ins Rennen schickt, und das ist es auch geworden. Klassische Inszenierungen sind dort Programm, die Operette darf ohne künstlich aufgepropfte Aktualisierung in ihrer Zeit und ihrem Milieu bleiben - wo heute Könige Bürgerliche heiraten, wäre wohl auch die Mesalliance von Fürstensohn Edwin Lippert-Weylersheim kein Problem mehr. So aber müssen Edwin und seine „Tingeltangeldame“ noch viel leiden, bis auch der alte Fürst zustimmt, hat er doch selbst unwissentlich mit seiner „Kupferhilda“ einen Variétéstar geheiratet und freut sich zuletzt daran, dass sie noch einmal für ihn ihre schönen Beine schwingt.

Das Publikum geht mit

Mit viel Gefühl lässt die musikalische Leiterin, Petra Giacalone, das kleine Orchester die österreichisch-ungarische Musik spielen und man genießt die Ohrwürmer wie „Alle sind wir Sünder“, „Aus ist’s mit der Liebe bei mir ein für allemal“, „Machen wir’s den Schwalben nach“, „Ja, so ein Teufelsweib“ oder „Tanzen möcht’ ich...“. Immer wieder hört man’s um sich herum leise mitsummen und mitsingen. Zu schön sind diese eingängigen Melodien, erst recht, wenn die Sänger auf der Bühne so markante Stimmen mitbringen. Keine Sternchen sind es, sondern erfahrene Sänger, die mit Hauptpartien auf größeren Bühnen standen und stehen. So ist Anna Baxter als Sylva Varescu ganz Operettendiva, ob als „Teufelsweib“ im Variété, das mit den Mädis die Beine schwingt, oder als vermeintliche Gräfin Canciano, die mit noblem Charme die Herzen erobert. Reifen Charme strömt Dan Chamandy als Edwin aus, kraftvoll strömt sein Tenor. Vergnüglich ist das Buffopaar Dieter Kschwendt-Michel und Anita Tauber als Graf Boni und Komtesse Stasi, wenn sie putzmunter aufeinander fliegen. Eine Freude sind auch die Dialoge, wenn sie so ungezwungen echt Wienerisch daherkommen. Alle möchte man nennen, die sich hier zu einem stimmig besetzten, harmonischen Ensemble fügen. Vier Tänzerinnen, begleitet vom sprungfreudigen Galan, beleben in immer neuem Outfit, vom ungarischen Mädi bis zur Cancantänzerin, die Bilder. Eine Augenweide sind die Kostüme aus dem Bundestheaterfundus Wien, die Bühnenbilder schaffen das passende Ambiente. Kurz: ein rundum erfreulicher Operettenabend.