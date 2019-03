Herrenloses Pferdegespann auf der Autobahn unterwegs: Ambergtunnel gesperrt

Ein herrenloses Pferdefuhrwerk hat am Samstag in Vorarlberg auf der Autobahn im Bereich Ambergportal für Aufregung gesorgt. Der Ambergtunnel in Richtung Deutschland musste gesperrt werden.

Wie die Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn mitteilte, geriet eines der Pferde bei dem Versuch, mit der Kutsche auf einer Forststraße umzudrehen, unter die Zugdeichsel und erschreckte sich. Die beiden Tiere gerieten dadurch in Panik und gingen durch, wodurch der Kutscher vom Sitz geschleudert wurde. Die Tiere flüchteten und liefen unkontrolliert zur A14 in Richtung Deutschland.

Auf der Überholspur der Autobahn kamen die Pferde dann zum Stillstand, da ein Pferd sich verletzt hatte und unter der Deichsel zum Liegen kam. Polizei und Mitarbeitern der ASFINAG gelang es, die Tiere unter Kontrolle zu bringen und zu befreien. Der Ambergtunnel war am Samstag von 16.50 bis 17.30 Uhr komplett gesperrt und bis 17.50 Uhr nur einspurig befahrbar.