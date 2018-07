Herren ohne Chance, Damen mit Krimi

Von Beginn an sind die Sportkegler des ESV in Hattenburg gegen den KV Mietingen auf verlorenem Posten gestanden. So setzte es eine 5252:5443-Niederlage. Besser machten es die Damen, die gegen Bad Wurzach ganz knapp gewannen.

Kreisliga Herren

KV Mietingen - ESV Lindau 5443:5252.

Günter Geiss erspielte sich insgesamt 850 Kegel (588 in die Vollen und 262 beim Abräumen), leistete sich 13 Fehl- würfe und war um 49 Punkte unterlegen. Helmut Zech machte es etwas besser, hatte nur sieben Fehlwürfe auf seinem Konto, spielte vier gleichmäßige Durchgänge von 224, 226, 217 und 222 Kegel. Er hatte jedoch den Tagesbesten als Gegner und mußte trotz erreichten 889 Kegel noch sechzig Punkte abgeben. Josef Rittchen war beim Spiel in die Vollen zu unkonzentriert (594), das Abräumen klappte noch einiger- maßen (287), doch elf Fehlwürfe sind einfach zuviel, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, trotzdem war er mit 881 Kegel um 15 Punkte besser als sein Konkurrent. Norbert Hattler dagegen erspielte sich tolle 623 in die Vollen, war beim Abräumen mit 16 Fehlwürfen zu schwach (252) und kam dank einer letzten Superserie von 246 Kegel (169 und 77) auf insgesamt 875 Kegel, was ein Minus von 27 Punkten be- deutete. Herbert Petschenig versagte total beim Abräumen mit insgesamt sage und schreibe 21 Fehlwürfen, erreichte jedoch noch 834 Kegel (611 und 223) und musste einen Rück- stand von 96 Punkten hinnehmen. Bernd Ockert erreichte als einziger Lindauer die 900er-Marke. Obwohl er nicht so gut in die Vollen (586) agierte, erspielte er beim Abräumen tolle 71, 80, 97 und 89 Kegel mit ungewohnt sechs Fehlwürfen. Mit seinen erreichten 923 Kegel verkürzte er den Rückstand um 26 Punkte.

Bezirksliga Damen

ESV - TSG Bad Wurzach 2601:2595.

Einen wahren Krimi lieferten die Tabellennachbarn der Bezirksliga am Sonntag in Kehlen ab mit dem besseren Ergebnis für die Lindauerinnen. Sabrina Haas begann etwas zurückhaltend beim Spiel in die Vollen, war dann aber beim Abräumen wieder im Spiel und erkämpfte sich insgesamt 418 Kegel mit einem Plus von zwei Punkten. Reinhilde Medel erreichte das gleiche Ab- äumergebnis wie ihre Gegnerin (134), erkegelte sich insgesamt 307 in die Vollen, was den Vorsprung um 19 Punkte steigerte, 441:422. Sabrina Volz erspielte ihre drei Punkte Vorsprung in die Vollen. Mit 8 Fehlwürfen unterlag sie beim Abräumen, doch mit 423:420 gewann sie ihr Duell. Nach überstandener Krankheit wieder im Einsatz begann Ulrike Rupflin furios mit 157 in die Vollen und 88 im Abräumen (245). Sie ließ dann etwas nach mit 196 Kegel und mußte mit 441 Kegel an die Tages- beste 14 Punkte abgeben. Uschi Haas spielte ihren Part gewohnt sicher mit nur einem Fehlwurf mit Serien von 219 (140+79) und 225 (148+77), erreichte das Schnapszahlergebis von 444 Kegel und verlor drei Punkte. Sabine Würfel machte es dann extrem spannend. Beim Spiel in die Vollen noch weit voraus, leistete sie sich beim Abräumen neun Fehlwürfe, was ihre Gegnerin immer näher brachte, doch mit insgesamt 434 Kegel war sie nur um einen Punkt im Hintertreffen, was zum Sieg mit sechs Punkte genügte und sind jetzt alleiniger Tabellenführer.