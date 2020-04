Herdenimmunität sorgt für kollektiven Schutz vor Krankheiten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) richtet vom 20. bis 26. April die Europäische Impfwoche aus, die dieses Jahr unter das Motto „Vorbeugen – Schützen – Impfen“ gestellt wurde. Zielsetzung der WHO ist dabei, Eltern, Betreuer, Gesundheitsberufe und politische Entscheidungsträger für die gesundheitliche Bedeutung von Impfungen zu sensibilisieren, wie der ärztliche Kreisverband Lindau mitteilt. Dadurch wolle man höhere Impfungsraten bei Kindern erreichen.

Bei einer Impfung kommt das Immunsystem mit abgeschwächten oder abgetöteten Krankheitserregern in Kontakt. Für eine ausreichende Grundimmunisierung müssen in der Regel mehrere Impfungen in bestimmten Zeitabständen hintereinander stattfinden, schreibt der Ärzteverband. „Durch Impfungen lernt das Immunsystem, sich an Erreger zu erinnern und Antikörper zu bilden“, erklärt Dr. Klaus Adams, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Lindau. Ziel der aktiven Impfung sei es also, das körpereigene Immunsystem zu befähigen, auf eine Infektion mit einem spezifischen Krankheitserreger so rasch und wirksam zu reagieren, dass daraus keine oder nur eine abgeschwächte Infektionskrankheit resultiere.

„Impfungen sind insofern eine lebenslang ertragreiche Investition in die Gesundheit und das Wohlbefinden“, führt Klaus Adams weiter aus. Dank hoher Impfquoten seien die meisten Kinder und Erwachsenen in Deutschland heute gegen gefährliche Krankheiten wie Masern, Röteln, Mumps, Keuchhusten (Pertussis), Wundstarrkrampf (Tetanus) und Kinderlähmung (Polio) immun.

Allerdings gebe es Menschen, die sich gegen bestimmte Krankheiten nicht impfen lassen könnten. „Für manche Impfungen sind Babys zum Beispiel noch zu jung, andere Menschen können aufgrund einer chronischen Erkrankung die eine oder andere Impfung nicht bekommen“, erklärt Dr. Adams. Diese Menschen seien darauf angewiesen, dass ihr Umfeld geimpft sei. „Diesen kollektiven Impfschutz vor gefährlichen Krankheiten nennen wir Herdenimmunität. Durch eine hohe Herdenimmunität konnten in Deutschland bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel die Pocken sogar vollständig ausgerottet werden“, erläutert Adams.

Problematisch sei aber, dass die Motivation einiger Menschen zur Zweitimpfung ihrer Kinder gering sei. Während nach den Daten des Robert-Koch-Instituts im Jahr 2017 zum Beispiel 96,2 Prozent der einzuschulenden Kinder in Bayern eine Erstimpfung gegen Röteln erhalten hatten, traf dies mit Bezug auf die Zweitimpfung nur auf 92,0 Prozent der Kinder zu. Dieser Entwicklung müsse man durch mehr Aufklärung entgegentreten, betont Dr. Adams: „Bei einigen der geimpften Kinder baut der Körper nach der ersten Impfung noch keine Immunantwort auf, sie können sich also nach wie vor anstecken. Dem kann eine zweite Impfung abhelfen.“