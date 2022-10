Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 4. Oktober, konnte Hexenmeister Nico Beermüller 86 Hexenmitglieder zur Herbstversammlung der Schönauer Hexen im Trachtenvereinsheim in Reutin begrüßen. Die Versammlung sollte unter anderem allen eine Vorschau auf die kommende Fasnet geben, aber auch einen Einblick in die Neuerungen, welche der Hexenrat der Schönauer Hexen beschlossen hatte.

Zukünftig werden die Mitglieder nicht mehr wie gewohnt über WhatsApp oder E-Mail Infos erhalten, sondern durch eine Vereinsapp. Diese App soll es den Mitgliedern erleichtern, sich eigenständig an Terminen oder Veranstaltungen anzumelden, wie auch abzumelden. Eine weitere Erneuerung, die der Hexenrat einführen wird, soll das neue Punktesytem sein, welches überarbeitet worden ist.

Eine genaue Vorschau auf die Fasnetssaison 2023 ist aktuell schwierig, da bei vielen Fasnetsveranstaltung aktuell eine Planung schwierig ist. Dennoch gibt es schon einige feste Umzüge auf dem Narrenfahrplan 2023. Das Hauptaugenmerk der nächsten Fasnetssaison wird ein größeres Narrenbaumstellen 2023 sein. Weitere Infos hierzu sollen zeitnah folgen.

Zum ersten Mal durften die Schönauer Hexen 30 Jahre Mitgliedschaft ehren. Bei diesen Ehrungen handelte es sich größtenteils um die Gründungsmitglieder.

Geehrt wurden sie mit einen besonderen Hexenhalstuch mit der Aufschrift „Ehrenhex 30 Jahre“. Herzlichen Glückwunsch an folgende Mitglieder: Stefan Büchele, Andreas Willhalm, Cornelia Haas, Hansjörg Brög, Sigrid Brög, Birgit Hitzfelder, Anke Fehnle, Siefried Stöckerler und Norbert Hund.

Am 6. Januar 2023 treffen sich die Hexen wieder zu ihrem Häsabstauben 2023.