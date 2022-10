Herbstfeeling und Kässpätzle in Schönenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist inzwischen schon eine liebgewordene Tradition. Die letzte Wanderung der DAV-Senioren (Deutscher Alpenverein), in der hinter uns liegenden Saison, geht nach Schönenbach. Die Wanderung mit 20 Teilnehmern wurde von Klaus und Brigitte Harder geführt. Im Gegensatz zu früheren „Schönenbachwanderungen“ fuhr die Gruppe klimaschonend mit öffentlichen Verkehrsmitteln per Zug und Bus von Lindau über Dornbirn ins Sonnendorf Sibratsgfäll. Von dort ging es zuerst hinab zur Subersach und über Krähenberg wieder entlang der Subersach zum Maiensäss Schönenbach. Nach gemütlicher Einkehr im Gasthaus Egender und dem Genuss der berühmten Kässpätzle, folgte noch ein Besuch der kleinen Dreifaltigkeitskapelle. Danach ging es auf der stillen Straße zurück in Richtung Bizau mit einem kleinen Abstecher über die Langenalpe und den Weiler Hilkat. Alle erfreuten sich an diesem spätsommerlichen Tag an der schönen Herbstfärbung. Die Bushaltestelle in Bizau/Oberdorf war von der Gruppe bald erreicht. Bus und Zug brachten die fröhliche Gruppe nach diesem schönen Tag sicher zurück nach Lindau.