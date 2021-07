Herausforderungen für den Tourismus in Schwaben

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) fordert Planungssicherheit und innovationsfördernde Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft auf einem Online-Kongress der Bezirksgruppe Schwaben. 2020 waren die Übernachtungen bayernweit um rund 40 Prozent eingebrochen, die Zahl der Ankünfte um knapp 50 Prozent, heißt es in der Mitteilung der Vereinigung.

Schwaben ist demnach unter den sieben bayerischen Regierungsbezirken am wenigsten betroffen. Die Rückgänge bei den Ankünften lagen bei 42,7 Prozent und bei den Übernachtungen bei 31,2 Prozent, geht aus der Meldung hervor. Hier habe sich neben dem Rückgang im Erholungstourismus auch der Einbruch bei Geschäftsreisen deutlich ausgewirkt. In Folge sehen sich in Schwaben 47 Prozent der befragten Unternehmen laut Meldung in ihrer Existenz gefährdet. Fast jeder fünfte Betrieb zieht gar eine Betriebsaufgabe in Erwägung. „Die eingeleiteten Öffnungsschritte sind für Schwaben daher von fundamentaler Bedeutung – weitere müssen zügig folgen. Der Trend zum Inlandstourismus wird sich fortsetzen und neue Zielgruppen hervorbringen. Das sieht man exemplarisch an den gegen den Trend gestiegenen Übernachtungszahlen auf Campingplätzen. Es gilt, das Vertrauen potenzieller Gäste vor dem Hintergrund gestiegener Sicherheitsbedürfnisse zu gewinnen und die Chancen für den erfolgreichen Neustart zu nutzen“, sagt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Eine weitere zentrale Herausforderung für den Tourismus sieht die vbw im Klimawandel. Die Anpassung an sich ändernde Klimabedingungen erfordert von den Betrieben erhebliche Investitionen. „Gleichzeitig müssen innovative Angebote geschaffen werden, damit der Tourismus auch unter künftigen Klimaverhältnissen für Gäste attraktiv bleibt – zum Beispiel durch Alternativen zum klassischen Skitourismus. Insgesamt müssen wir noch vielfältiger werden, wenn wir Tourismusland Nummer eins bleiben und dauerhaft zu alter Stärke zurückfinden wollen“, resümierte Brossardt. Der Tourismus in Bayern stellte 2019 mit Umsätzen von mehr als 33 Milliarden Euro und rund 600 000 Arbeitskräften einen zentralen Wirtschaftsfaktor im Freistaat dar.