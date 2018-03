Herausforderung Pflege im Alter

Immer mehr Menschen stehen vor der Frage, wie sie ihre älteren Angehörigen optimal versorgen können. Beim Pflegesymposium der Rotkreuzklinik Lindenberg beleuchten drei Referenten am Mittwoch, 28. März, ab 16 Uhr die vielseitigen Krankheitsbilder älterer Menschen aus pflegerischer und medizinischer Sicht. Die geriatrischen Pflegeexperten Susanne Hofmann und Jan Bräger sprechen über die professionelle Pflege in der Geriatrie und Dr. Stefan Czischke gibt Einblicke in die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, die die Akutgeriatrie für ältere, unter anderem auch an Demenz, Erkrankte eröffnet.

Aktuell leiden laut Pressemitteilung der Klinik 1,5 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz; jährlich kommen 300 000 Fälle neu dazu und stellen Betroffene und Angehörige vor vielfältige Aufgaben. Aber nicht nur im privaten Umfeld, auch in der ambulanten und stationären Alten- und Krankenpflege sind demenzielle Erkrankungen ein großes Thema. Susanne Hofmann, Leiterin der Evangelischen Pflege-Akademie, sagt: „Der demente Patient im Krankenhaus stellt für das pflegerische und medizinische Fachpersonal eine zunehmende Herausforderung dar.“ In ihrem Vortrag informiert sie über unterschiedliche demenzielle Erscheinungsformen, deren Pflegeprobleme und medizinische Erfordernisse. Darüber hinaus möchte sie Strategien für professionell Pflegende eröffnen, trotz hoher Arbeitsbelastung dem Krankheitsbild Demenz qualifiziert und menschlich zu begegnen.

Jan Bräger, Pflegebereichsleitung der Geriatrischen Abteilung am Rotkreuzklinikum München, ist mit altersbedingten Erkrankungen bestens vertraut. „Von unseren geriatrischen Patienten sind die meisten über 80 Jahre alt und von mehreren Erkrankungen gleichzeitig betroffen.“ Für die erfolgreiche Behandlung älterer Menschen, bei denen wegen einer akuten Erkrankung oder der Verschlechterung einer chronischen Erkrankung eine Krankenhausbehandlung erforderlich ist, ist eine aktivierende Pflege unerlässlich. Speziell geschulte Pflegekräfte arbeiten im interdisziplinären Therapeutenteam daran, eine Verbesserung der Lebensqualität und den Erhalt einer würdevollen und möglichst eigenständigen Lebensführung zu erreichen. Für ihn ist klar: „Fachliche Kompetenz und menschliche Zuwendung ist gerade für geriatrische Patienten wichtig.“ In seinem Vortrag schildert Bräger, mit welchen Konzepten sich Pflege als Therapie im Klinikalltag etabliert.

Dr. Stefan Czischke, Facharzt für Geriatrie an der Rotkreuzklinik Lindenberg, erklärt: „Geriatrie ist ein medizinisches Fachgebiet, das sich um die speziellen Bedürfnisse älterer, meist mehrfach erkrankter Patienten kümmert.“ In seinem Vortrag möchte er aufzeigen, für welche Patienten das Angebot der Akutgeriatrie besonders geeignet ist. „Die Akutgeriatrie umfasst ein sehr großes Spektrum an Erkrankungen aus verschiedenen Fachgebieten wie Innere Medizin, Orthopädie, Neurologie und Psychiatrie. Wir behandeln akut erkrankte Senioren, deren Autonomie und Lebensqualität durch die Akuterkrankung gefährdet ist“, betont der Altersmediziner.