Helfer vor Ort überbrücken in Lindau wichtige Minuten

Es gibt Notfälle, da zählen Minuten oder gar Sekunden: Dazu gehören Schlaganfälle, Herzinfarkte oder schwere Unfälle, wie der vor zwei Wochen auf der B 31, als zwei Autos frontal ineinander gekracht sind. Noch vor dem Rettungsdienst war ein „Helfer vor Ort“ an der Unfallstelle und begann mit der Erstversorgung der beiden Fahrerinnen. Damit leisten die Ehrenamtlichen einen wichtigen Beitrag zum Rettungsdienst im Landkreis Lindau. Denn sie können manchmal schneller an der Einsatzstelle sein, als der Rettungsdienst. Vor allem, wenn der Rettungswagen aus Lindau belegt ist.

„Der Kollege hat eine qualifizierte Lagemeldung abgegeben und angefangen, die Frauen zu behandeln“, sagt Marco Liesem, Leiter der Lindauer Helfer-vor-Ort-Gruppe. Deren 20 Mitglieder haben alle eine Grundausbildung zum Sanitäter sowie jede Menge Pflichtpraktika absolviert, die meisten von ihnen sind von Beruf Sanitäter, Notfallsanitäter, Krankenschwestern oder Krankenpfleger. „Wir können zum Beispiel einschätzen, wie viele Rettungswagen am Einsatzort nötig sind.“ Das Fahrzeug, das der diensthabende Helfer vor Ort mit nach Hause nimmt, sei außerdem mit einem Defibrilator ausgestattet. „So können wir die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts überbrücken.“

Helfer vor Ort überbrücken wichtige Minuten (Foto: Marco Liesem)

Laut Statistik ist es um den Rettungsdienst im Landkreis Lindau gut bestellt. „Wir haben einen Erfüllungsgrad von 93 Prozent“, sagt Frank Grundkötter, Rettungsdienstleiter des Lindauer Roten Kreuzes. In den allermeisten Fällen braucht der Rettungsdienst in Lindau nicht mehr als zwölf Minuten vom Ausrücken des Fahrzeuges bis zum Eintreffen an der Straße des Rettungseinsatzes. Laut Grundkötter erreicht der Rettungsdienst in diesem Zeitfenster auch weiter abgelegene Gemeinden wie Hergensweiler und Niederstaufen. Ab dort übernimmt dann der Rettungsdienst aus Lindenberg, wo die zweite Rettungswache im Landkreis stationiert ist.

Damit steht Lindau besser da, als so manche Stadt oder Gemeinde in Baden-Württemberg, wie eine Studie des Südwestrundfunks (SWR) in Kooperation mit der Lindauer Zeitung aufdeckt. Die Zahlen, die der SWR der LZ zur Verfügung stellt, zeigen: In einigen Gebieten ist die Rettungsdienstversorgung mangelhaft.

Statistische Verzerrung in Grenzgebieten

Grundkötter warnt allerdings davor, in Grenzgebieten wie Lindau die reinen Zahlen zu betrachten. „Von den Einsätzen werden nicht hundert Prozent bewertet“, erklärt er. „Wenn kein Lindauer Fahrzeug da ist, werden die nächstgelegenen alarmiert.“ Im Fall von Lindau und den umliegenden Gemeinden sind das Rettungsdienste aus Baden-Württemberg – zum Beispiel Kressbronn, Tettnang oder Wangen – oder aus Österreich. Diese Einsätze fallen komplett aus der Statistik heraus, dabei dauert ihre Anfahrt meist länger als die der Einsätze von der Lindauer Rettungswache.

Ein ähnliches Problem gibt es in Achberg. Die Gemeinde an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg kommt in den vom SWR erhobenen Daten nicht gut weg. Laut Statistik wird die gesetzliche Baden-Württembergische Hilfsfrist dort in weniger als 80 Prozent der Fälle eingehalten. Allerdings bezieht sich die Statistik hier nur auf Daten des Rettungsbezirks Bodensee-Oberschwaben. Achberg wird in der Regel aber vom Rettungsdienst aus Lindau versorgt, wie Grundkötter erklärt. Denn weil Achberg eine 08er-Vorwahl hat, würden Notrufe automatisch nach Lindau geleitet. Darüber hinaus sei Lindau der nächstgelegene Rettungsdienst und daher laut Gesetz für Achberg zuständig. „Baden-Württemberg kommt nur, wenn wir nicht können“, sagt Grundkötter. Doch alle Notfälle in Achberg, die Retter aus Lindau abwickeln, fallen aus der Statistik heraus. Gezählt werden die Einsätze aus Baden-Württemberg, deren Anfahrt meist länger dauert.

An der Lindauer Rettungswache gibt es einen Rettungswagen, der 24 Stunden verfügbar ist, sowie ein Notarztfahrzeug. Verstärkt werden sie zwischen 10 und 20 Uhr von einem weiteren Rettungswagen, der zunächst nur im Sommer, nun probeweise auch im Winter eingesetzt wird. „Aus meiner Sicht gibt es im Landkreis Lindau mit den Rettungswachen in Lindau und Lindenberg zwar genügend Standorte für die Rettungswache, aber nicht genügend Rettungsmittel“, sagt Grundkötter. „Notfälle kommen nicht nacheinander, sie kommen meistens gleichzeitig.“ Daher müsse geprüft werden, ob in Lindau ein weiterer Rettungswagen nötig sei.

Seit zwei Jahren haben die Lindauer Helfer vor Ort ein altes Notarztfahrzeug, das sie in Eigenarbeit umgebaut haben. (Foto: Marco Liesem)

Marco Liesem sieht das ähnlich. Fast 160 Mal sind die Lindauer Retter vor Ort im vergangenen Jahr zu einem Einsatz gerufen worden. „160 Mal hat es eben nicht gereicht“, sagt er. Dazu kommen die Einsätze der Retter vor Ort aus Nonnenhorn, Hergensweiler, Niederstaufen, Weiler und Lindenberg. Liesem ist aber auch klar: So lange das Helfer-vor-Ort-System gut funktioniert, ist das eher ein Argument gegen einen weiteren Rettungswagen.

Allerdings gibt es für die Ehrenamtlichen Grenzen. „Es gibt festgelegte Kriterien, wann wir kommen dürfen“, sagt Liesem. Gynäkologische Notfälle seien da zum Beispiel ebenso ausgeschlossen, wie alles, was mit Terror zu tun hat. „Man kann keinen Ehrenamtlichen zu einer Terrorgeschichte schicken.“